Rapçiler ve YouTuberlara gözaltı! Hangi ünlüler var? İsim listesi: Hasan Can Kaya, Reynmen, Ebo, Çakal, Berkcan Güven...

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda çok sayıda yeni isim daha gözaltına alındı. Bu sabah saatlerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda aralarında YouTube ve rapçi isimlerin de olduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı listesinde Hasan Can Kaya, Reynmen, Ebo, Çakal, Berkcan Güven gibi çok sayıda ünlü ismin olduğu öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Devrim Karadağ

Son dakika haberi: Ünlülere yönelik yeni operasyon düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu madde soruşturması kapsamında aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, Berkcan Güven, Çakal lakaplı rapçi Emirhan Çakal ve Ebo lakaplı İbrahim Tilaver'in bulunduğu pek çok isim gözaltına alındı. Enes Batur ve Barış Murat Yağcı hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.

Hasan Can Kaya - Reynmen

ÜNLÜLERE ŞAFAK OPERASYONU

İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte düğmeye bastı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı "Şafak Operasyonu" düzenlendi.

Rapçi Emirhan Çakal

RAPÇİLER VE YOUTUBERLAR İÇİN GÖZALTI KARARI

Uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda gerek YouTube gerek de rap dünyasından çok sayıda tanınmış isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş, Mert Eren Bülbül, Burak Güngör, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Berkcan Güven, Ahmet Can Dündar, Fırat Yayla, rapçi Emirhan Çakal, 'ebo' lakaplı İbrahim Tilaver gibi ünlü isimlerin de olduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Sıla-Ahmet Can Dündar

Öte yandan gazeteci Burak Doğan, “ebo” lakaplı İbrahim Tilaver'in ise rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi altında olduğunu belirtti.

İbrahim Tilaver

Şu ana kadar gözaltına alınan isimler şöyle;

1-Hasan CAN KAYA
2-Yusuf AKTAŞ
3-Emirhan ÇAKAL
4-Mazlum AKTÜRK
5-Mert Eren BÜLBÜL
6-Sıla DÜNDAR
7-Döndü Şahin
8-Burak GÜNGÖR
9-Ahmet Can DÜNDAR
10-Berkcan GÜVEN
11-Fırat YAYLA

HAKLARINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Yurt dışında bulundukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan isimler de açıklandı. Edinilen bilgilere göre, Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ve Nisa Bölükbaşı’nın yurt dışında oldukları tespit edilirken, söz konusu şahıslar hakkında adli makamlarca yakalama kararı verildiği öğrenildi.

Enes Batur

Barış Murat Yağcı

En Çok Aranan Haberler

