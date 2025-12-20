Epstein dosyaları yayınlandı: Michael Jackson, Bill Clinton ve Kevin Spacey de var

ABD Adalet Bakanlığı, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturan ve yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in dosyalarının bir kısmını yayımlamaya başladı.

Belgeler arasında Epstein’ın evlerinden görüntüler de yer alıyor. Bu görüntülerde, duvarları çıplak fotoğraflarla süslü odalar ve dikkat çekici parlak mavi halılar görülüyor. Ancak Adalet Bakanlığı, dosyalarda yer alan kişilere ait görüntülerle ilgili herhangi bir bağlam veya açıklama sunmadı.