Epstein dosyaları yayınlandı: Michael Jackson, Bill Clinton ve Kevin Spacey de var

Uzun süredir beklenen Epstein dosyaları, Cuma günü yayımlandı. Pedofili sapığın iç dünyasına dair yeni detaylar ortaya koydu. Dosyalarda yer alan fotoğraflarda pek çok ünlü isim ve iğrenç detaylar yer alıyor.

Epstein dosyaları yayınlandı: Michael Jackson, Bill Clinton ve Kevin Spacey de var

ABD Adalet Bakanlığı, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturan ve yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in dosyalarının bir kısmını yayımlamaya başladı.

Belgeler arasında Epstein’ın evlerinden görüntüler de yer alıyor. Bu görüntülerde, duvarları çıplak fotoğraflarla süslü odalar ve dikkat çekici parlak mavi halılar görülüyor. Ancak Adalet Bakanlığı, dosyalarda yer alan kişilere ait görüntülerle ilgili herhangi bir bağlam veya açıklama sunmadı.

SAPIĞIN HAYATINA DAİR YENİ FOTOĞRAFLAR

Epstein dosyaları yayınlandı: Michael Jackson, Bill Clinton ve Kevin Spacey de var G1

Diğer kayıtlar ise Epstein’ın Michael Jackson, Sir Mick Jagger, Kevin Spacey ve diğer ünlü isimlerle olan bağlantılarını detaylandırıyor.

Epstein dosyaları yayınlandı: Michael Jackson, Bill Clinton ve Kevin Spacey de var G2

Eski ABD Başkanı Bill Clinton da dosyalarda dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Epstein dosyaları yayınlandı: Michael Jackson, Bill Clinton ve Kevin Spacey de var G3

Clinton, partilerde gülümserken ve kadınlarla birlikte yüzerken çekilmiş fotoğraflarda görülüyor. Clinton daha sonra sert bir açıklama yaparak Epstein’ın suçlarından haberdar olmadığını kesin bir dille reddetti.

Epstein dosyaları yayınlandı: Michael Jackson, Bill Clinton ve Kevin Spacey de var G4

Bu yıl içerisinde pedofil Epstein ile bağlantılı 600 binden fazla sayfa kamuoyuna açıldı.

Epstein dosyaları yayınlandı: Michael Jackson, Bill Clinton ve Kevin Spacey de var G5

Dosyaların büyük bir kısmının, 2005 yılında Florida’nın Palm Beach kentinde yürütülen polis soruşturmasına dayandığı, bunun ardından Epstein’ın tartışmalı 2008 savunma anlaşmasıyla sonuçlanan federal soruşturmanın geldiği belirtiliyor.

