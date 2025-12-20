Epstein dosyaları yayınlandı: Michael Jackson, Bill Clinton ve Kevin Spacey de var

ABD Adalet Bakanlığı, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturan ve yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in dosyalarının bir kısmını yayımlamaya başladı.
Belgeler arasında Epstein’ın evlerinden görüntüler de yer alıyor. Bu görüntülerde, duvarları çıplak fotoğraflarla süslü odalar ve dikkat çekici parlak mavi halılar görülüyor. Ancak Adalet Bakanlığı, dosyalarda yer alan kişilere ait görüntülerle ilgili herhangi bir bağlam veya açıklama sunmadı.
Diğer kayıtlar ise Epstein’ın Michael Jackson, Sir Mick Jagger, Kevin Spacey ve diğer ünlü isimlerle olan bağlantılarını detaylandırıyor.
Eski ABD Başkanı Bill Clinton da dosyalarda dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.
Clinton, partilerde gülümserken ve kadınlarla birlikte yüzerken çekilmiş fotoğraflarda görülüyor. Clinton daha sonra sert bir açıklama yaparak Epstein’ın suçlarından haberdar olmadığını kesin bir dille reddetti.
Bu yıl içerisinde pedofil Epstein ile bağlantılı 600 binden fazla sayfa kamuoyuna açıldı.
Dosyaların büyük bir kısmının, 2005 yılında Florida’nın Palm Beach kentinde yürütülen polis soruşturmasına dayandığı, bunun ardından Epstein’ın tartışmalı 2008 savunma anlaşmasıyla sonuçlanan federal soruşturmanın geldiği belirtiliyor.
