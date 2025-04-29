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Erkan Petekkaya ödül törenine oğlu Cano ile birlikte katıldı! Görenler aynı yorumu yaptı! 'Aynı annesi'

Son olarak Teşkilat dizisinin kadrosuna konuk oyuncu olarak dahil olan ve 'Ejder Tangöz' karakterine hayat veren Erkan Petekkaya başarılı oyunculuğu ve kendine has tavırları ile gündemden düşmüyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa katıldığı bir ödül töreniyle dikkat çekti. Erkan Petekkaya geceye oğlu Cano ile birlikte geldi. Petekkaya'nın oğlunu görenler şaşkınlığı gizleyemedi.

Öznur Yaslı İkier

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Benim Hala Umudum Var, Paramparça, Gel Dese Aşk, O Kız ve Teşkilat gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya her adımıyla olay oluyor.

Başarılı oyunculuğu, samimi tavırları ve kendine has tarzı ile adından söz ettirmeyi başaran Erkan Petekkaya şimdi de oğlu Cano'yla gündem oldu.

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Müzik On Air Ödülleri’ne oğlu Cano ile birlikte katılan Erkan Petekkaya gecede dikkat çeken isimlerden biri oldu. Erkan Petekkaya'nın boyuna ulaşan oğlunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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Erkan Petekkaya ile Didem Petekkaya'nın oğulları Cano Petekkaya eğitimini İngiltere’de devam ettiriyor ve genel olarak kameralardan uzak durmayı tercih ediyor.

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YORUM YAĞDI

Cano Petekkaya için sosyal medyada; 'aynı annesi', 'annesine çok benziyor', 'boyuna gelmiş', 'maşallah çok yakışıklı' gibi yorumlar yapıldı.

Mynet'in Sesi

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
Anahtar Kelimeler:
Erkan Petekkaya
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