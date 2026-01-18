MAGAZİN

Hande Erçel, Joy Awards'da göz kamaştırdı: Cesur tarzından ödün vermedi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards 2026, yıldızlar geçidine sahne oldu. Türk oyuncu Hande Erçel, törende giydiği kıyafet ve duruşuyla gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Hande Erçel, Joy Awards'da göz kamaştırdı: Cesur tarzından ödün vermedi

Joy Awards 2026, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Birçok ünlü ismin katıldığı gecede Türk oyuncular da boy gösterdi. Özellikle Hande Erçel, kırmızı halıda sergilediği şıklık ve zarafetle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

TARZIYLA TAM NOT ALDI

Hande Erçel, Joy Awards'da göz kamaştırdı: Cesur tarzından ödün vermedi G1

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla uzun süre gündem olan Hande Erçel Suudi Arabistan'da da cesur tarzından ödün vermedi. Erçel Elie Saab tasarımıyla herkesin dikkatini çekti.

Hande Erçel, Joy Awards'da göz kamaştırdı: Cesur tarzından ödün vermedi G2

Pozlarını peş peşe paylaşan Erçel "Dilinizi konuşma çabam mükemmel olmaktan uzak olsa da sıcak alkışlarınız ve desteğiniz için çok teşekkür ederim" dedi.

Hande Erçel, Joy Awards'da göz kamaştırdı: Cesur tarzından ödün vermedi G3

Ten rengi transparan zemin üzerine yoğun kristal ve taş işlemelerle hazırlanan bu iddialı elbise sosyal medyada tam not aldı. Pelerin formundaki üst detayı tasarıma dramatik ve asil bir hava katarken, vücudu saran silueti Hande Erçel'in zarafetini ön plana çıkardı.

Hande Erçel, Joy Awards'da göz kamaştırdı: Cesur tarzından ödün vermedi G4

Ünlü oyuncunun kıyafeti, makyajı ve saçları, sosyal medyada büyük beğeni topladı ve hayranları tarafından övgüyle karşılandı.

Hande Erçel, Joy Awards'da göz kamaştırdı: Cesur tarzından ödün vermedi G5

Erçel'in törendeki duruşu ve enerjisi, onun gecenin yıldızlarından biri olmasını sağladı.

Hande Erçel
