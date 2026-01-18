Hande Erçel, Joy Awards'da göz kamaştırdı: Cesur tarzından ödün vermedi

Joy Awards 2026, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Birçok ünlü ismin katıldığı gecede Türk oyuncular da boy gösterdi. Özellikle Hande Erçel, kırmızı halıda sergilediği şıklık ve zarafetle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla uzun süre gündem olan Hande Erçel Suudi Arabistan'da da cesur tarzından ödün vermedi. Erçel Elie Saab tasarımıyla herkesin dikkatini çekti.
Pozlarını peş peşe paylaşan Erçel "Dilinizi konuşma çabam mükemmel olmaktan uzak olsa da sıcak alkışlarınız ve desteğiniz için çok teşekkür ederim" dedi.
Ten rengi transparan zemin üzerine yoğun kristal ve taş işlemelerle hazırlanan bu iddialı elbise sosyal medyada tam not aldı. Pelerin formundaki üst detayı tasarıma dramatik ve asil bir hava katarken, vücudu saran silueti Hande Erçel'in zarafetini ön plana çıkardı.
Ünlü oyuncunun kıyafeti, makyajı ve saçları, sosyal medyada büyük beğeni topladı ve hayranları tarafından övgüyle karşılandı.
Erçel'in törendeki duruşu ve enerjisi, onun gecenin yıldızlarından biri olmasını sağladı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum