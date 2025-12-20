Hande Sarıoğlu ve Mehmet Akif Ersoy aşk mı yaşadı? Tek tek isim verip isyan etti: Fatih Altaylı, Selçuk Tepeli, Kürşad Oğuz...

Fatih Altaylı'ya seslenen Hande Sarıoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Benimle çalıştığınız, mesai yaptığınız, beni transfer edip sonra Spor Saati programındaki yorumlarımdan dolayı masadan kalkıp gittiğiniz, sonra da programı yayından kaldırdığınız günlerin tamamı hakkında, benim için yazmak boynunuzun borcu. O evdeki kız evladınızı düşünün. Hakkıma girdiğiniz her şey için artık benim adıma bir şeyler söyleme zamanı geldi Altaylı. Beni nasıl bilirdin, ben nasıl bir insanım yazacaksın. Bu kanala sen beni transfer ettin, sonra sen spor programımı elimden aldın, sonra senin talimatınla kanalla yollarım ayrıldı."

