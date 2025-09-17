MAGAZİN

Harika Avcı son halini paylaştı! "Mesele alkol değildi" diyerek gerçeği yıllar sonra açıkladı

Uzun süredir hakkındaki iddialarla gündeme gelen Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Harika Avcı sonunda ortaya çıktı. "İnzivaya çekilmedim. Hiçbir zaman alkol sorunum olmadı" diyen Harika Avcı'nın açıklamaları ve son hali konuşuluyor.

Kubra Akalın

Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızı Harika Avcı'nın maddi sıkıntılar yaşadığı, eski ihtişamlı günlerinden uzak bir hayat sürdüğü, kirasını ödeyemediği sık sık iddia edildi. Sağlık sorunlarıyla da mücadele ettiği söylenen Harika Avcı sonunda sessizliğini bozdu.

Uzun zaman sonra ortaya çıkan Harika Avcı, gazeteci Olcay Ünal Sert ile poz verdi ve açıklamalarda bulundu. Avcı yeni bir şarkı ile dönüş yaptığının da müjdesini verdi.

"GÖZ ÖNÜNDE BULUNMAMA SEBEBİM..."

"Bir sağlık sorunum yok, gayet iyiyim" diyen Harika Avcı açıklamasında "Benim travmalı bir köpeğim var, sevgimle iyileştirdim, çocuğum gibi. Hayattan kopmuş bir insan, evcil hayvanına böyle bakabilir mi?" dedi.

"Benim hiçbir zaman alkol sorunum olmadı. Mesele alkol değildi" diyen Harika Avcı yaşadığı acı olayı da ilk defa şu sözlerle açıkladı:

"Kızımı erken doğumda kaybettikten sonra yaşadığım ruhsal çöküntüde, doktorumun verdiği sakinleştirici ve zamanla gelişen alışkanlık bana sorun yaşattı. Çok üst üste şey yaşayınca çıkmaza girdim ama bundan tamamen kurtuldum.

Bence doktorlar, depresyon veya dönemsel sıkıntılar yaşayan hastalara bu ilaçları hemen vermemeli; uzun vadede çok yıpratıcı olabiliyor. Bugün çok fazla göz önünde olmamamın nedeni, aslında hiç olmadığım kadar iyi olmam. Ben her şeyin farkında bir kadınım ve nerede, ne yapmam gerektiğini gayet iyi biliyorum."

Maddi olarak da sorunlar yaşamadığını ifade eden Harika Avcı "Maddi olarak da kendi kendime yetiyorum, geçmişte dolandırılma olayı oldu ve basına yansıdı biliyorsunuz, şu an hâlâ yargı devam ettiği için bu konulara fazla girmek istemiyorum" dedi.

