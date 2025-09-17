Harika Avcı son halini paylaştı! "Mesele alkol değildi" diyerek gerçeği yıllar sonra açıkladı

Bence doktorlar, depresyon veya dönemsel sıkıntılar yaşayan hastalara bu ilaçları hemen vermemeli; uzun vadede çok yıpratıcı olabiliyor. Bugün çok fazla göz önünde olmamamın nedeni, aslında hiç olmadığım kadar iyi olmam. Ben her şeyin farkında bir kadınım ve nerede, ne yapmam gerektiğini gayet iyi biliyorum."