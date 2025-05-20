MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hazal Kaya'nın oğlu Fikret Ali'yi görenler çok şaşırdı! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Babasının klonu'

Şimdilerde Sorgu dizisindeki sahneleriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Hazal Kaya oğlu Fikret Ali ve kızı Leyla Süreyya ile bir çocuk festivaline katıldı. Hazal Kaya'nın oğlu Fikret Ali'yi görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Herkes aynı yorumu yaptı...

Öznur Yaslı İkier

Daha önce "Genco", "Aşk-ı Memnu", "Adını Feriha Koydum", "Bizim Hikaye" gibi dizilerde rol alan Hazal Kaya, son dönemde dijital platformlarda yayınlanan projelerde boy gösteriyor.

HAZAL 1

Netflix'te yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı adlı dizinin ikinci sezonuyla adından söz ettiren Kaya, şimdilerde TOD içeriği Sorgu’yla izleyici karşısına çıkıyor.

hazal 2

İki çocuk annesi Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali ve kızı Leyla Süreyya ile bir çocuk festivaline katıldı. Ünlü ismin oğlu Fikret Ali'yi görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

hazal 3

YORUM YAĞDI

Sosyal medyada Hazal Kaya'nın oğlu için; 'Babasının kopyası', 'Babasının klonu', 'Tıpkı babası' gibi yorumlar yapıldı.

HAZAL 4

Mynet'in Sesi

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
Anahtar Kelimeler:
Ali Atay Hazal Kaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kene kabusu geri döndü! Bebeğin kahreden ölümü

Kene kabusu geri döndü! Bebeğin kahreden ölümü

Köprüden balıklama yola atladı... İstanbul'da akılalmaz görüntü!

Köprüden balıklama yola atladı... İstanbul'da akılalmaz görüntü!

Karar verildi... Piyasadan toplatılıyor! Yasak geldi

Karar verildi... Piyasadan toplatılıyor! Yasak geldi

Bu illerde vatandaşa domuz eti yedirdiler!

Bu illerde vatandaşa domuz eti yedirdiler!

Volkan Konak'a öfke kusan Çatalca Müftüsüne yeni görev

Volkan Konak'a öfke kusan Çatalca Müftüsüne yeni görev

Fenomen ismin acı kaybı! Oğlu hayatını kaybetti

Fenomen ismin acı kaybı! Oğlu hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.