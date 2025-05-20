Hazal Kaya'nın oğlu Fikret Ali'yi görenler çok şaşırdı! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Babasının klonu'

Daha önce "Genco", "Aşk-ı Memnu", "Adını Feriha Koydum", "Bizim Hikaye" gibi dizilerde rol alan Hazal Kaya, son dönemde dijital platformlarda yayınlanan projelerde boy gösteriyor.
Netflix'te yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı adlı dizinin ikinci sezonuyla adından söz ettiren Kaya, şimdilerde TOD içeriği Sorgu’yla izleyici karşısına çıkıyor.
İki çocuk annesi Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali ve kızı Leyla Süreyya ile bir çocuk festivaline katıldı. Ünlü ismin oğlu Fikret Ali'yi görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Sosyal medyada Hazal Kaya'nın oğlu için; 'Babasının kopyası', 'Babasının klonu', 'Tıpkı babası' gibi yorumlar yapıldı.
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