78. Cannes Film Festivali'nde yıldızlar geçidi! Hangi ünlü ne giydi?

kez düzenlenen Cannes Film Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden ünlü isimleri ve iddialı kombinleri ağırladı. Ünlü isimlerin tercih ettiği kıyafetlerse modaya merakı olan herkes için ilham vericiydi. Peki siz de Cannes kırmızı halısında yürüyormuş gibi hissettiren kombinlere sahip olmak ister misiniz? Ünlülerin stilinden ilham alarak hazırladığımız bu seçkide, abiyelerden takım elbiselere kadar pek çok parça sizi bekliyor. İşte, 78. Cannes Film Festivali'ndeki ünlülerin stillerine alternatif parçalar!

1. Hande Erçel | Holly Lolly Gül Desenli Yırtmaçlı Uzun Vivian Elbise

Hande Erçel’in 78. Cannes Film Festivali’nde giydiği elbise hala akıllarda! Eğer siz de ünlü oyuncu gibi feminen ve romantik bir hava yakalamak istiyorsanız Holly Lolly'nin elbisesine bir göz atmak isteyebilirsiniz. Gül desenli şifon kumaşı, yaz davetlerine zarafet katarken gipeli arkası ve yırtmaç detayı elbiseye hareket katıyor. Straplez kesimiyle omuzlarınızı ön plana çıkarabileceğiniz elbiseyi gümüş topuklu ayakkabılar ve minimal takılarla tamamlayarak tüm gözleri üzerinize toplayabilirsiniz!

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2. Pierfrancesco Favino | Altınyıldız Classics Slim Fit Mono Yaka Desenli Ceket

Pierfrancesco Favino’nun Cannes’daki kahverengi blazer ceketli görünümünü hatırlıyorsanız Altınyıldız Classics'in ceketi de tıpkı ünlü oyuncunun kombinindeki gibi slim fit kesimi sayesinde üzerinize tam oturuyor, desenli dokusuyla sıradanlıktan uzak ve güçlü bir duruş yaratıyor. Astarsız yapısıyla yaz aylarında da ferahça giyebileceğiniz ceket, siyah bir gömlek ve sade bir pantolonla kombinlediğinde ise ortaya çok klas bir kombin çıkıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar Altınyıldız Classics ceketi “Gayet güzel ve rahat, şık bir görünüşü var." olarak tanımlıyor. Yorumlarda kumaş kalitesinin beklentinin üstünde olduğunu söyleyenler ceketin hafif olmasını da çok beğendiklerini dile getiriyor.

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3. Birce Akalay | HOX'S Gwen Payetli Şeffaf Askılı Midi Kalem Abiye Elbise

Birce Akalay’ın kırmızı halıdaki göz alıcı elbisesine benzer bir model arıyorsanız HOX'S markasının Gwen elbisesi aradığınız parça olabilir. Payetli yapısıyla ışığı her adımda yansıtan elbise, carmen yaka tasarımı ve kalem kesimiyle davetlerde hem modern hem estetik bir hava katıyor. İç astarıyla iç göstermezken vücuda oturan kalıbıyla da kusursuz bir siluet oluşturuyor. Düğün, mezuniyet ya da özel bir davet... Nerede olursanız olun, HOX'S elbiseyle gecenin yıldızı haline gelebilirsiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar elbisenin kalıbını ve kumaşının dokusunu çok beğeniyor. “Elbise çok zarif, tam beden alın.”, "Kaliteli kumaş, özenle dikilmiş." ve “Çok güzel, ışıl ışıl ve kaliteli.” gibi yorumlar öne çıkıyor. Ayrıca, kullanıcılar elbiseyi düğün gibi özel günlerde tercih ettiğini belirtiyor.

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4. Tom Cruise | Jack & Jones Jprbrook Oxford Gömlek

Tom Cruise’un Cannes'deki sade ama etkileyici görünümündeki temel parçalardan biri de giydiği gömlekti. Jack & Jones’un bu beyaz Oxford gömleği de %96 pamuk ve %4 elastan içeriği sayesinde hem konforlu hem esnek bir yapı sunuyor. Göğüsteki cep detayıyla klasik tasarımına farklılık katan gömleği siyah pantolon ve blazer ceketle davetlerde, kot pantolonla da gündelik hayatta ne giysem derdi olmadan kombinleyebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, gömleğin kaliteli kumaşından, rahat yapısından ve kalıp uyumundan memnun. “Kumaş cilt üzerinde hafif ve hoş hissettiriyor, ilkbahar veya çok soğuk olmayan günler için ideal.”, “Dikişler düzgün ve yakası şeklini iyi koruyor. Özellikle temiz ve çok yönlü bir stil arayanlar için paraya değer.” yorumları sıkça geçiyor.

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5. Bella Hadid | Frm Cut Out Detaylı Midi Boy Elbise

Bella Hadid’in Cannes kırmızı halısındaki o cesur ve etkileyici siyah elbisesini hatırlıyorsanız bu midi boy elbise size benzer bir hava verecek. Vücudu saran kesimi ve cut-out detaylarıyla iddialı ama şık bir duruşu olan Frm elbise, anvelop yapısıyla feminen bir siluet çizerken hafif vatkalı omuzları ve uzun kollarıyla da modern bir görünüm yakalıyor. Kombinlemesi de kolay olan elbiseyi yaz davetlerinde topuklu ayakkabılarla tamamlayabilir, sade takılarla tüm gözleri üzerine çekebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar elbisenin vücuda tam oturduğunu, kumaşının kaliteli olduğunu ve “Fotoğrafta göründüğü gibi.” durduğunu söylüyor. Özellikle kalıbını çok beğenen kullanıcılar, “Olduğunuzdan zayıf gösteriyor kesinlikle.”, "Kurtarıcı bir elbise, tok bir kumaşı var." ve "Harika bir elbise. Esnek ve çok rahat." gibi yorumlar yapıyor.

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6. Tarzan Davis | Koton Slim Fit Blazer Ceket

Açık mavi rengiyle tam yazlık bir hava yakalayan Koton slim fit blazer ceket, Tarzan Davis’in Cannes’deki ferah ve sade kombinine benzer bir görünüm yaratıyor. Cepli ve düğmeli tasarımıyla hem klasik duran hem de günlük kullanıma uygun olan ceket, pamuk, polyester ve viskoz karışımı kumaşı sayesinde hafif ve kolay kırışmayan bir yapıya sahip. Beyaz tişört ve beyaz pantolonla kombinleyip siz de Cannes havasını sokaklara taşıyabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Bazı kullanıcılar ceketin kalıbını çok beğendiklerini bazıları ise büyük olduğunu söylüyor. "Resimde olduğu gibi gayet başarılı" yorumunu yapan kullanıcılar, ceketin şık bir görünüme sahip olduğu da yazıyor.

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7. İrina Shayk | Livanomi Püsküllü Siyah Mini Abiye Elbise

İrina Shayk’ın Cannes kırmızı halısında sergilediği o ikonik siyah elbiseli görünümü yakalamak isteyenler için benzer bir alternatifle geldik. Livanomi markasının slim kalıbıyla vücudu güzelce sararak zarif bir siluet yaratan elbisesi, dokuma kumaşı ve astarlı yapısıyla gece boyu konforla dans etmenizi sağlıyor. Işıl ışıl aksesuarlar, ince topuklu ayakkabılar ve hafif bir makyajla kombinleyerek davetlerde fark yaratabileceğiniz elbisenin parlak püsküllü tasarımıyla siz de davetlerde ışıldayabilirsiniz.

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8. Baptiste Giabiconi | HYMAN Pileli Baggy Kalıp Kumaş Pantolon

Baptiste Giabiconi’nin klasik ama modern Cannes stili size de ilham olduysa HYMAN markasının pantolonunu incelemek isteyebilirsiniz. Bel kısmındaki yarım lastikli yapısıyla farklı bedenlere sorunsuzca uyan pantolon, pile ve geniş paça detaylarıyla kombininize salaş bir duruş katıyor. Baggy kalıbıyla rahat olan pantolon şık görünmek isteyenler için de birebir. İster gömlek ve blazer’la resmi tarzda kullanabilir isterseniz de basic tişört ve spor ayakkabılarla daha günlük bir stil yaratabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar yorumlarda pantolonun kumaşı ve dikişlerinin çok kaliteli olmasını övüyor. "Üstte duruşu çok güzel. Görseldeki gibi bol duruyor." diyenler, pantolonun "Hem kışın hem yazın giyilebilecek mükemmel bir parça, düşünmeden alabilirsiniz.” olduğunu söylüyor.

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9. Alessandra Ambrosio | Saten Yırtmaçlı Straplez Abiye Elbise

Alessandra Ambrosio’nun yeşil elbisesine benzerliğiyle dikkat çeken elbise, yırtmaçlı ve straplez yapısıyla feminenliğinizi ön plana çıkaracak. Vücuda oturan slim fit kalıbı sayesinde zarif bir görünüm sunarken yırtmaç detayıyla dinamik ve cesur bir stil yaratan elbise, saten kumaşıyla ışığı yansıtarak gece boyu parlamanızı sağlar. Uzun boyuyla bacakları daha uzun gösterirken push-up etkisiyle daha dengeli bir siluet oluşturan elbiseyi ünlü isim gibi gümüş topuklu ayakkabılar ve ışıltılı takılarla tamamlayarak harika bir kombin yapabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, yorumlarda elbisenin "Göründüğü gibi geldi, güzel." olduğunu söylüyor. Elbiseyi alanlar aynı zamanda rahat bir tasarıma sahip olduğundan da bahsediyor.

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10. Zoe Saldaña | Koton Sırt Dekolteli Uzun Elbise

Zoe Saldaña, festivale zarif ve sade stiliyle katılanlar arasındaydı. Kırmızı halıda siyah sırt dekolteli bir elbiseyle katılan ünlü isim, kombinini deri bir ceket ve altın rengi aksesuarlarla tamamlamıştı. Biz de oyuncunun giydiğine benzer, sırt dekolteli, çapraz askı detaylı ve slim fit kalıba sahip Koton elbiseyi sizin için seçtik. Günlük giyimde sneaker ve ceketle kombinleyebileceğiniz elbiseyi özel geceler için Zoe Saldaña gibi topuklu ayakkabı ve minimal takılarla uydurarak bambaşka bir hava yaratabilirsiniz.

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