Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
78. Cannes Film Festivali'nde yıldızlar geçidi! Hangi ünlü ne giydi?
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

78. Cannes Film Festivali'nde yıldızlar geçidi! Hangi ünlü ne giydi?

Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden olan 78. Cannes Film Festivali'nde sadece filmler değil kırmızı halıdaki görünümler de gündem oldu. Alessandra Ambrosio’dan Zoe Saldaña’ya, Irina Shayk’tan Tarzan Davis’e kadar pek çok ünlü, gecenin ruhuna uygun cesur kesimler, romantik renkler ve zarif detaylarla süslenen kıyafetleriyle göz kamaştırdı. Cannes ışıltısını stilinize taşımak için gelin, özel davetlerde giyebileceğiniz göz alıcı kıyafetlerden oluşan bu listeye birlikte göz atalım!

  1. kez düzenlenen Cannes Film Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden ünlü isimleri ve iddialı kombinleri ağırladı. Ünlü isimlerin tercih ettiği kıyafetlerse modaya merakı olan herkes için ilham vericiydi. Peki siz de Cannes kırmızı halısında yürüyormuş gibi hissettiren kombinlere sahip olmak ister misiniz? Ünlülerin stilinden ilham alarak hazırladığımız bu seçkide, abiyelerden takım elbiselere kadar pek çok parça sizi bekliyor. İşte, 78. Cannes Film Festivali'ndeki ünlülerin stillerine alternatif parçalar!

1. Hande Erçel | Holly Lolly Gül Desenli Yırtmaçlı Uzun Vivian Elbise

2

Hande Erçel’in 78. Cannes Film Festivali’nde giydiği elbise hala akıllarda! Eğer siz de ünlü oyuncu gibi feminen ve romantik bir hava yakalamak istiyorsanız Holly Lolly'nin elbisesine bir göz atmak isteyebilirsiniz. Gül desenli şifon kumaşı, yaz davetlerine zarafet katarken gipeli arkası ve yırtmaç detayı elbiseye hareket katıyor. Straplez kesimiyle omuzlarınızı ön plana çıkarabileceğiniz elbiseyi gümüş topuklu ayakkabılar ve minimal takılarla tamamlayarak tüm gözleri üzerinize toplayabilirsiniz!

Ürünü İncele

Holly Lolly elbisenin yanında Holly Lolly Boyundan Bağlamalı Eteği Fırfırlı Uzun Signa Elbise ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

2. Pierfrancesco Favino | Altınyıldız Classics Slim Fit Mono Yaka Desenli Ceket

3

Pierfrancesco Favino’nun Cannes’daki kahverengi blazer ceketli görünümünü hatırlıyorsanız Altınyıldız Classics'in ceketi de tıpkı ünlü oyuncunun kombinindeki gibi slim fit kesimi sayesinde üzerinize tam oturuyor, desenli dokusuyla sıradanlıktan uzak ve güçlü bir duruş yaratıyor. Astarsız yapısıyla yaz aylarında da ferahça giyebileceğiniz ceket, siyah bir gömlek ve sade bir pantolonla kombinlediğinde ise ortaya çok klas bir kombin çıkıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar Altınyıldız Classics ceketi “Gayet güzel ve rahat, şık bir görünüşü var." olarak tanımlıyor. Yorumlarda kumaş kalitesinin beklentinin üstünde olduğunu söyleyenler ceketin hafif olmasını da çok beğendiklerini dile getiriyor.

Ürünü İncele

Altınyıldız Classics ceketin yanında DeFacto Modern Fit Astarlı Blazer Ceket ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

3. Birce Akalay | HOX'S Gwen Payetli Şeffaf Askılı Midi Kalem Abiye Elbise

4

Birce Akalay’ın kırmızı halıdaki göz alıcı elbisesine benzer bir model arıyorsanız HOX'S markasının Gwen elbisesi aradığınız parça olabilir. Payetli yapısıyla ışığı her adımda yansıtan elbise, carmen yaka tasarımı ve kalem kesimiyle davetlerde hem modern hem estetik bir hava katıyor. İç astarıyla iç göstermezken vücuda oturan kalıbıyla da kusursuz bir siluet oluşturuyor. Düğün, mezuniyet ya da özel bir davet... Nerede olursanız olun, HOX'S elbiseyle gecenin yıldızı haline gelebilirsiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar elbisenin kalıbını ve kumaşının dokusunu çok beğeniyor. “Elbise çok zarif, tam beden alın.”, "Kaliteli kumaş, özenle dikilmiş." ve “Çok güzel, ışıl ışıl ve kaliteli.” gibi yorumlar öne çıkıyor. Ayrıca, kullanıcılar elbiseyi düğün gibi özel günlerde tercih ettiğini belirtiyor.

Ürünü İncele

HOX'S elbisenin yanında Koton Pullu Payetli Bisiklet Yaka Kısa Kollu Elbise ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

728x90

4. Tom Cruise | Jack & Jones Jprbrook Oxford Gömlek

5

Tom Cruise’un Cannes'deki sade ama etkileyici görünümündeki temel parçalardan biri de giydiği gömlekti. Jack & Jones’un bu beyaz Oxford gömleği de %96 pamuk ve %4 elastan içeriği sayesinde hem konforlu hem esnek bir yapı sunuyor. Göğüsteki cep detayıyla klasik tasarımına farklılık katan gömleği siyah pantolon ve blazer ceketle davetlerde, kot pantolonla da gündelik hayatta ne giysem derdi olmadan kombinleyebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, gömleğin kaliteli kumaşından, rahat yapısından ve kalıp uyumundan memnun. “Kumaş cilt üzerinde hafif ve hoş hissettiriyor, ilkbahar veya çok soğuk olmayan günler için ideal.”, “Dikişler düzgün ve yakası şeklini iyi koruyor. Özellikle temiz ve çok yönlü bir stil arayanlar için paraya değer.” yorumları sıkça geçiyor.

Ürünü İncele

Jack & Jones gömleğin yanında Dockers Oxford Slim Fit Gömlek ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

5. Bella Hadid | Frm Cut Out Detaylı Midi Boy Elbise

6

Bella Hadid’in Cannes kırmızı halısındaki o cesur ve etkileyici siyah elbisesini hatırlıyorsanız bu midi boy elbise size benzer bir hava verecek. Vücudu saran kesimi ve cut-out detaylarıyla iddialı ama şık bir duruşu olan Frm elbise, anvelop yapısıyla feminen bir siluet çizerken hafif vatkalı omuzları ve uzun kollarıyla da modern bir görünüm yakalıyor. Kombinlemesi de kolay olan elbiseyi yaz davetlerinde topuklu ayakkabılarla tamamlayabilir, sade takılarla tüm gözleri üzerine çekebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar elbisenin vücuda tam oturduğunu, kumaşının kaliteli olduğunu ve “Fotoğrafta göründüğü gibi.” durduğunu söylüyor. Özellikle kalıbını çok beğenen kullanıcılar, “Olduğunuzdan zayıf gösteriyor kesinlikle.”, "Kurtarıcı bir elbise, tok bir kumaşı var." ve "Harika bir elbise. Esnek ve çok rahat." gibi yorumlar yapıyor.

Ürünü İncele

Frm elbisenin yanında Frm Bisiklet Yaka Cut Out Detaylı Uzun Abiye Elbise ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

6. Tarzan Davis | Koton Slim Fit Blazer Ceket

7

Açık mavi rengiyle tam yazlık bir hava yakalayan Koton slim fit blazer ceket, Tarzan Davis’in Cannes’deki ferah ve sade kombinine benzer bir görünüm yaratıyor. Cepli ve düğmeli tasarımıyla hem klasik duran hem de günlük kullanıma uygun olan ceket, pamuk, polyester ve viskoz karışımı kumaşı sayesinde hafif ve kolay kırışmayan bir yapıya sahip. Beyaz tişört ve beyaz pantolonla kombinleyip siz de Cannes havasını sokaklara taşıyabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Bazı kullanıcılar ceketin kalıbını çok beğendiklerini bazıları ise büyük olduğunu söylüyor. "Resimde olduğu gibi gayet başarılı" yorumunu yapan kullanıcılar, ceketin şık bir görünüme sahip olduğu da yazıyor.

Ürünü İncele

Koton blazer ceketin yanında Koton Slim Fit Düğmeli Cep Detaylı Keten Blazer Ceket ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

7. İrina Shayk | Livanomi Püsküllü Siyah Mini Abiye Elbise

8

İrina Shayk’ın Cannes kırmızı halısında sergilediği o ikonik siyah elbiseli görünümü yakalamak isteyenler için benzer bir alternatifle geldik. Livanomi markasının slim kalıbıyla vücudu güzelce sararak zarif bir siluet yaratan elbisesi, dokuma kumaşı ve astarlı yapısıyla gece boyu konforla dans etmenizi sağlıyor. Işıl ışıl aksesuarlar, ince topuklu ayakkabılar ve hafif bir makyajla kombinleyerek davetlerde fark yaratabileceğiniz elbisenin parlak püsküllü tasarımıyla siz de davetlerde ışıldayabilirsiniz.

Ürünü İncele

Livanomi abiye elbisenin yanında ERSEFA Tek Kol Boru Paça Asimetrik Yaka Tulum ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

8. Baptiste Giabiconi | HYMAN Pileli Baggy Kalıp Kumaş Pantolon

9

Baptiste Giabiconi’nin klasik ama modern Cannes stili size de ilham olduysa HYMAN markasının pantolonunu incelemek isteyebilirsiniz. Bel kısmındaki yarım lastikli yapısıyla farklı bedenlere sorunsuzca uyan pantolon, pile ve geniş paça detaylarıyla kombininize salaş bir duruş katıyor. Baggy kalıbıyla rahat olan pantolon şık görünmek isteyenler için de birebir. İster gömlek ve blazer’la resmi tarzda kullanabilir isterseniz de basic tişört ve spor ayakkabılarla daha günlük bir stil yaratabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar yorumlarda pantolonun kumaşı ve dikişlerinin çok kaliteli olmasını övüyor. "Üstte duruşu çok güzel. Görseldeki gibi bol duruyor." diyenler, pantolonun "Hem kışın hem yazın giyilebilecek mükemmel bir parça, düşünmeden alabilirsiniz.” olduğunu söylüyor.

Ürünü İncele

HYMAN kumaş pantolonun yanında Giesto Kemerli Kumaş Pantolon ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

9. Alessandra Ambrosio | Saten Yırtmaçlı Straplez Abiye Elbise

10

Alessandra Ambrosio’nun yeşil elbisesine benzerliğiyle dikkat çeken elbise, yırtmaçlı ve straplez yapısıyla feminenliğinizi ön plana çıkaracak. Vücuda oturan slim fit kalıbı sayesinde zarif bir görünüm sunarken yırtmaç detayıyla dinamik ve cesur bir stil yaratan elbise, saten kumaşıyla ışığı yansıtarak gece boyu parlamanızı sağlar. Uzun boyuyla bacakları daha uzun gösterirken push-up etkisiyle daha dengeli bir siluet oluşturan elbiseyi ünlü isim gibi gümüş topuklu ayakkabılar ve ışıltılı takılarla tamamlayarak harika bir kombin yapabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, yorumlarda elbisenin "Göründüğü gibi geldi, güzel." olduğunu söylüyor. Elbiseyi alanlar aynı zamanda rahat bir tasarıma sahip olduğundan da bahsediyor.

Ürünü İncele

Saten elbisenin yanında Frm Kare Yaka Askılı Saten Midi Boy Elbise ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

10. Zoe Saldaña | Koton Sırt Dekolteli Uzun Elbise

11

Zoe Saldaña, festivale zarif ve sade stiliyle katılanlar arasındaydı. Kırmızı halıda siyah sırt dekolteli bir elbiseyle katılan ünlü isim, kombinini deri bir ceket ve altın rengi aksesuarlarla tamamlamıştı. Biz de oyuncunun giydiğine benzer, sırt dekolteli, çapraz askı detaylı ve slim fit kalıba sahip Koton elbiseyi sizin için seçtik. Günlük giyimde sneaker ve ceketle kombinleyebileceğiniz elbiseyi özel geceler için Zoe Saldaña gibi topuklu ayakkabı ve minimal takılarla uydurarak bambaşka bir hava yaratabilirsiniz.

Ürünü İncele

Koton elbisenin yanında Holly Lolly Şal Yaka Sırt Dekolteli Simli Mini Bella Elbise ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

İlginizi Çekebilir

Barış Arduç'un tarzından ilham alan zamansız parçalar

Barış Arduç'un tarzından ilham alan zamansız parçalar

 Rüzgara Bırak filmindeki beyaz elbiseli halleri çok beğenildi

Rüzgara Bırak filmindeki beyaz elbiseli halleri çok beğenildi

 İlkbaharın en ikonik parçası trençkotlar burada

İlkbaharın en ikonik parçası trençkotlar burada

Sokağın ritmini trendler belirliyor! İşte ilkbahar yaz moda trendleri

Sokağın ritmini trendler belirliyor! İşte ilkbahar yaz moda trendleri

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Mynet'in Sesi

Anahtar Kelimeler:
Cannes Film Festivali ünlü
İş birliği İçerikleri
Kullananlar bayıldı! Spora heveslendirecek 10 fitness ürünü

Kullananlar bayıldı! Spora heveslendirecek 10 fitness ürünü

ŞOK'tan bayrama özel katalog! Bu hafta da yine dolu dolu...

ŞOK'tan bayrama özel katalog! Bu hafta da yine dolu dolu...

Hem dekoratif hem koleksiyonluk! LEGO Icons serisinin yıldızı...

Hem dekoratif hem koleksiyonluk! LEGO Icons serisinin yıldızı...

Skechers, Puma, Vans... Spor ayakkabılarda fiyatlar en dipte

Skechers, Puma, Vans... Spor ayakkabılarda fiyatlar en dipte

Yumuşacık lezzet bombası! İşte viral olan marshmallow tatlısı tarifi

Yumuşacık lezzet bombası! İşte viral olan marshmallow tatlısı tarifi

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Hadise'ye işte ünlülerin kullandığı parfümler

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Hadise'ye işte ünlülerin kullandığı parfümler

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Hadise'ye işte ünlülerin kullandığı parfümler

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Hadise'ye işte ünlülerin kullandığı parfümler

Giy ve çık rahatlığı bir başka! Levis'ta fiyatlar yarıya düştü

Giy ve çık rahatlığı bir başka! Levis'ta fiyatlar yarıya düştü

Denemeyen bin pişman! TikTok'ta viral olan o tarif...

Denemeyen bin pişman! TikTok'ta viral olan o tarif...

En sevilen Camper modellerini sizin için seçtik

En sevilen Camper modellerini sizin için seçtik

Yaz boyu üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz!

Yaz boyu üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz!

Yazın mangal keyfinizi ikiye katlayacak 10 ürün

Yazın mangal keyfinizi ikiye katlayacak 10 ürün

Yazın mangal keyfinizi ikiye katlayacak 10 ürün

Yazın mangal keyfinizi ikiye katlayacak 10 ürün

Tüm Proteinocean ürünlerinde %20 indirim başladı

Tüm Proteinocean ürünlerinde %20 indirim başladı

Stanley'in en çok satan termosu! Kullanan herkes övgüler yağdırıyor...

Stanley'in en çok satan termosu! Kullanan herkes övgüler yağdırıyor...

Kitap kurtlarının övgüler yağdırdığı 10 kitap

Kitap kurtlarının övgüler yağdırdığı 10 kitap

BİM'e North Pacific termos çanta geliyor!

BİM'e North Pacific termos çanta geliyor!

Mutfakta harikalar yaratmanızı sağlayacak basit ama etkili 10 ürün

Mutfakta harikalar yaratmanızı sağlayacak basit ama etkili 10 ürün

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
Kullananlar bayıldı! Spora heveslendirecek 10 fitness ürünü

Kullananlar bayıldı! Spora heveslendirecek 10 fitness ürünü

ŞOK'tan bayrama özel katalog! Bu hafta da yine dolu dolu...

ŞOK'tan bayrama özel katalog! Bu hafta da yine dolu dolu...

Hem dekoratif hem koleksiyonluk! LEGO Icons serisinin yıldızı...

Hem dekoratif hem koleksiyonluk! LEGO Icons serisinin yıldızı...

Skechers, Puma, Vans... Spor ayakkabılarda fiyatlar en dipte

Skechers, Puma, Vans... Spor ayakkabılarda fiyatlar en dipte

Yumuşacık lezzet bombası! İşte viral olan marshmallow tatlısı tarifi

Yumuşacık lezzet bombası! İşte viral olan marshmallow tatlısı tarifi

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Hadise'ye işte ünlülerin kullandığı parfümler

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Hadise'ye işte ünlülerin kullandığı parfümler

Tümünü Gör

Diğer Haberler

En zor görev: Aslı Hünel annesinin cenazesinde bayıldı! Saruhan Hünel kardeşine sarılarak teselli etti

Annesinin tabutunun başında baygınlık geçirdi! "Yaşatamadım..."

Jennifer Lopez kıyafetinin azizliğine uğradı! Tüylü montu kayınca...

İçine bir şey giymedi! Montunun önü açılınca...

Wanda Nara Icardi'yi yine çıldırttı! Icardi kızlarının neden şampiyonluk kutlamasına gelemediğini anlattı

Wanda Nara Icardi'yi yine çıldırttı! Sosyal medyadan yine patladı

Seda Bakan çok sinirlendi, görüntüleri paylaştı! Suç duyurusunca bulunacak

Görüntüleri paylaşıp isyan etti! Dava açıyor

Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal 3. sezonda diziden ayrılmıştı! "Bitmesini istedin mi?" diye sorulunca...

Teşkilat'tan 3. sezonda çıkarılmıştı! "Bitmesini istedin mi?" diye sorulunca...

Babası dağlarda bir cadıyla tanıştırmış! Hailey Baldwin çantasından 'büyü' çıkardı

Dağlarda bir cadıyla tanıştı! Yanında taşıyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.