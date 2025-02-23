Kobra Murat Balat'ta 4 katlı bina yaptırmıştı! İçi ayrı dışı ayrı olay: Kırmızı oda, jakuzi ve ilginç detaylar...

Kobra Murat'ın Balat'taki 4 katlı altın kaplama binası sonunda bitti. Müteahhit tarafından dolandırılan Kobra Murat bu ev için "Müteahhit Euro yükseldi biz bunun altından kalkamıyoruz diyerek binayı bitiremedi. O evin parası kadar 20 tane ev parasını fayansa, kalebodura, camcıya, mutfakçıya harcadım" demişti.
Kobra Murat'ın evini Testo Taylan ziyaret etti. Kobra Murat'ın evinin her köşesinde altın kaplama detaylar bulunuyor.
Musluğundan klozetine kadar her detayı altın kaplama olan ev görenleri bir hayli şaşırttı. Kobra Murat ayrıca banyosundaki jakuziyi de överek "Hayat kurtarıyor" dedi.
Kobra Murat'ın mutfağındaki tadilat da dikkat çekti. Kobra Murat o kısmın daha sonra biteceğini söyledi.
Şarkıcı "Annem küçükken işte para biriktirmeyi bize şey olarak öğretti bir tane çeyrek altın alın kenara atın. Ben de hep öyle alıştım hep altın yaptırdım o altınlar birikince de böyle çoluğa çocuğuma ev yer yaptırdım" dedi.
Kobra Murat'ın evindeki kırmızı odayı gören Testo Taylan "Çok ihtişamlı" diyerek şaşırdı. Kırmızı odadaki perdelerden halıya kadar her detay yine dikkat çekiciydi.
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