Kobra Murat Balat'ta 4 katlı bina yaptırmıştı! İçi ayrı dışı ayrı olay: Kırmızı oda, jakuzi ve ilginç detaylar...

ÇEYREK ALTINLARI BİRİKTİRDİ

Şarkıcı "Annem küçükken işte para biriktirmeyi bize şey olarak öğretti bir tane çeyrek altın alın kenara atın. Ben de hep öyle alıştım hep altın yaptırdım o altınlar birikince de böyle çoluğa çocuğuma ev yer yaptırdım" dedi.