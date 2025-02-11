MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kral Kaybederse kimin hikayesi, gerçek mi? Kral Kaybederse konusu ve oyuncuları...

Kral Kaybederse kimin hikayesi, gerçek mi? Kral Kaybederse konusu ve oyuncuları...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.02.2025 13:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kral Kaybederse dizisinin heyecan dolu hikayesi ve oyuncu kadrosu hakkında tüm detaylar merak ediliyor. Halit Ergenç ve Merve Dizdar'ın başrolünde olduğu Kral Kaybederse kimim hikayesi, gerçek mi? Kral Kaybederse konusu ve romanı da merak edildi. İşte Kral Kaybederse oyuncuları ve konusuna dair detaylar...

Kral Kaybederse kimin hikayesi, gerçek mi? Kral Kaybederse konusu ve oyuncuları...

Kral Kaybederse dizisi, 11 Şubat Salı akşamı (bu akşam) Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Halit Ergenç ve Merve Dizdar'ın başrollerini paylaştığı bu yeni dizi, izleyicileri büyüleyecek bir hikaye ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kral Kaybederse'nin konusu, oyuncuları ve dizinin kimin hikayesi olduğu araştırılıyor.

KRAL KAYBEDERSE KİMİ ANLATIYOR?

OGM Pictures yapımcılığında çekilen dizinin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturuyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan Kral Kaybederse'nin senaryosunu ise Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk yazıyor.

Kral Kaybederse kitabı da narsist ve bağımlı olan bir kişinin çocukluktan itibaren yaşadıklarını konu eden bir romandır. Hikayenin ise gerçeğe dayanan olaylardan yola çıkılarak kurgulandığı iddiaları var.

KRAL KAYBEDERSE OYUNCULARI

Kral Kaybederse dizisi, Türk televizyonlarının başarılı oyuncularını bir araya getiriyor. Halit Ergenç, güçlü bir karizmaya sahip Kenan Baran karakterini canlandırırken, Merve Dizdar ise genç ve hırslı bir kadını temsil eden Fadi rolünde izleyiciyle buluşacak.

Ekran görüntüsü 2025-02-11 134808

Kral Kaybederse kadrosunda Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz yer alıyor.

Ekran görüntüsü 2025-02-11 134757

KRAL KAYBEDERSE ÖZETİ, KONUSU

Kral Kaybederse dizisinin konusu, Kenan Baran adlı etkileyici bir adamın etrafında dönüyor. Kenan, tüm dikkatleri üzerine çeken, karizmatik ve çapkın bir adamdır. Görünüşte mükemmel bir evliliği olan Kenan’ın gizli bir ilişkisi vardır. Ancak eşi Handan, Kenan’ın iş seyahatlerinden şüphelenmeye başlar. Handan’ın şüpheleri, Kenan’ın cebinde bulduğu bir bileklikle iyice pekişir ve gerçeklerin peşine düşmeye karar verir.

Ekran görüntüsü 2025-02-11 134739

Fadi ise maddi zorluklarla boğuşan ve hayatta kendine bir yer edinmeye çalışan genç bir adamdır. Fadi, üniversiteden eski bir arkadaşı sayesinde Kenan’ın iş ortamında bir fırsat bulur. İlk kez böyle bir dünyaya adım atan Fadi, Kenan’ı çok beğenir ve ona karşı büyük bir hayranlık duyar. Kenan’ın gözünde ise Fadi, bir tür "kral" olarak gözükmektedir.

Ekran görüntüsü 2025-02-11 134745

KRAL KAYBEDERSE BİRİNCİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kral Kaybederse dizisinin ilk bölümü 11 Şubat Salı günü saat 20:00'de Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

Anahtar Kelimeler:
Halit Ergenç Merve Dizdar Kral Kaybederse
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor... Fotoğraflarıyla duyuruldu

Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor... Fotoğraflarıyla duyuruldu

Son dakika | CHP'de ön seçim tarihi belli oldu! Cumhurbaşkanı adayı o gün belirlenecek

Son dakika | CHP'de ön seçim tarihi belli oldu! Cumhurbaşkanı adayı o gün belirlenecek

Araç muayenesinde yeni dönem başladı!

Araç muayenesinde yeni dönem başladı!

İmamoğlu'na listeyi uzatıp sitem eden Yavaş: "Size yakınlarmış! Durdurmalısınız"

İmamoğlu'na listeyi uzatıp sitem eden Yavaş: "Size yakınlarmış! Durdurmalısınız"

Ece Erken'den ilginç sözler! O sözler sonrası Murat Başoğlu'nun son hali merak edildi

Ece Erken'den ilginç sözler! O sözler sonrası Murat Başoğlu'nun son hali merak edildi

Türkiye'yi karıştıran o karar sonrası hakemi aramış! "Adam havuza atlar gibi atlıyor..."

Türkiye'yi karıştıran o karar sonrası hakemi aramış! "Adam havuza atlar gibi atlıyor..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Saat almanın tam zamanı! Casio saatlerde %50'ye varan indirim

Saat almanın tam zamanı! Casio saatlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.