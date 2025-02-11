Kral Kaybederse kimin hikayesi, gerçek mi? Kral Kaybederse konusu ve oyuncuları...

Kral Kaybederse dizisi, 11 Şubat Salı akşamı (bu akşam) Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Halit Ergenç ve Merve Dizdar'ın başrollerini paylaştığı bu yeni dizi, izleyicileri büyüleyecek bir hikaye ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kral Kaybederse'nin konusu, oyuncuları ve dizinin kimin hikayesi olduğu araştırılıyor.

KRAL KAYBEDERSE KİMİ ANLATIYOR?

OGM Pictures yapımcılığında çekilen dizinin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturuyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan Kral Kaybederse'nin senaryosunu ise Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk yazıyor.

Kral Kaybederse kitabı da narsist ve bağımlı olan bir kişinin çocukluktan itibaren yaşadıklarını konu eden bir romandır. Hikayenin ise gerçeğe dayanan olaylardan yola çıkılarak kurgulandığı iddiaları var.

KRAL KAYBEDERSE OYUNCULARI

Kral Kaybederse dizisi, Türk televizyonlarının başarılı oyuncularını bir araya getiriyor. Halit Ergenç, güçlü bir karizmaya sahip Kenan Baran karakterini canlandırırken, Merve Dizdar ise genç ve hırslı bir kadını temsil eden Fadi rolünde izleyiciyle buluşacak.

Kral Kaybederse kadrosunda Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz yer alıyor.

KRAL KAYBEDERSE ÖZETİ, KONUSU

Kral Kaybederse dizisinin konusu, Kenan Baran adlı etkileyici bir adamın etrafında dönüyor. Kenan, tüm dikkatleri üzerine çeken, karizmatik ve çapkın bir adamdır. Görünüşte mükemmel bir evliliği olan Kenan’ın gizli bir ilişkisi vardır. Ancak eşi Handan, Kenan’ın iş seyahatlerinden şüphelenmeye başlar. Handan’ın şüpheleri, Kenan’ın cebinde bulduğu bir bileklikle iyice pekişir ve gerçeklerin peşine düşmeye karar verir.

Fadi ise maddi zorluklarla boğuşan ve hayatta kendine bir yer edinmeye çalışan genç bir adamdır. Fadi, üniversiteden eski bir arkadaşı sayesinde Kenan’ın iş ortamında bir fırsat bulur. İlk kez böyle bir dünyaya adım atan Fadi, Kenan’ı çok beğenir ve ona karşı büyük bir hayranlık duyar. Kenan’ın gözünde ise Fadi, bir tür "kral" olarak gözükmektedir.

KRAL KAYBEDERSE BİRİNCİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kral Kaybederse dizisinin ilk bölümü 11 Şubat Salı günü saat 20:00'de Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak.