Mardin'de kına yapan Sevda Erginci, Sakız Adası'nda düğün yaptı! Gelinliği çok beğenildi

Ünlü oyuncu Sevda Erginci ve sevgilisi Efe Saydut, Mardin'de nişanlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de sessiz sedasız evlenen çift düğün için, Yunanistan'ın gözde adalarından Sakız Adası'nda düğün yaptı. Oyuncunun sade gelinliği dikkat çekti.

Kubra Akalın

‘Hayat Bazen Tatlıdır’, ‘Yasak Elma’ ve ‘Kül Masalı’ gibi başarılı dizilerle tanınan oyuncu Sevda Erginci ile mimar Efe Saydut evlendi.

Çiftin Mardin'de başlayan evlilik hazırlıkları, İzmir'deki nikahın ardından Sakız Adası'nda düzenlenen düğünle tamamlandı.

GELİN ÇİÇEĞİNİ ÜNLÜ OYUNCU KAPTI

Ay başında Mardin’de görkemli bir törenle ailesinden istenen ve kına gecesi yapılan çift, geçtiğimiz hafta İzmir’de sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirmişti.

Çift düğün töreni için ise Yunanistan’ın gözde adası Sakız Adası’nı tercih ettiler. Sakız Adası‘ndaki düğüne Gonca Vuslateri ve Biran Damla Yılmaz gibi ünlü oyuncular da katılıyor.

Sakız Adası’nda yapılan düğününde gelin buketini oyuncu Erginci’nin Yasak Elma dizisindeki rol arkadaşı Biran Damla Yılmaz yakaladı.

Sevda Erginci'nin düğündeki sade gelinliği de sosyal medyada çok konuşuldu.

Zarif ve zamansız bir tasarıma sahip gelinlik, minimal detaylarla büyük bir ihtişam yaratıyor. Hem klasik hem de modern dokunuşlara sahip olan gelinliğe sosyal medyada da beğeni yağdı.

