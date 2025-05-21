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Mehmet Yalçınkaya'nın Ankara'daki restoranında fiyatlar nasıl? Domates salatası ve kağıt helva dikkat çekti

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın yeni restoranının fiyatları gündemden düşmüyor. Mehmet Şef'in sunduğu domates salatası, kağıt helva ve roka salatasının fiyatları dikkat çekti.

Kubra Akalın

MasterChef Türkiye jürisi olarak tanınan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, Ankara’da yeni bir restoran açarak gastronomi dünyasındaki yatırımlarına bir yenisini ekledi.

Restoran, sosyal medyada da kısa sürede fiyatlarıyla da gündeme oturdu.

TikTok kullanıcısı @fromsevde, Mehmet Şef’in yeni restoranına giderek menüdeki yemek fiyatlarını paylaştı.

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Kısa sürede viral olan videoda, özellikle domates salatasının fiyatı kullanıcıları ikiye böldü. Sosyal medya kullanıcıları, “Bu fiyata domates salatası mı olur?” yorumlarında bulunsa da bir kısım ise fiyatları normal buldu.

İşte Mehmet Şef'in restoranında yer alan bazı porsiyonların fiyatları...

Mynet'in Sesi

FİYATLARI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Domates salatası

Domates salatası

Roka tahin salatası

Roka tahin salatası

Çılbır piyazı

Çılbır piyazı

Serçedili erişte/ antrikot

Serçedili erişte/ antrikot

Kağıt helva

Kağıt helva
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya
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