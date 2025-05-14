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Mehmet Şef'in restoranının fiyatları gündemdeydi? Bir porsiyon neden 1550 TL? Paylaşımı dikkat çekti

MasterChef Türkiye jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya’nın restoranındaki fiyatlar sosyal medyada tartışma yarattı. Mehmet Şef ilk kez bu konuda sessiz kalmadı.

Mehmet Şef'in restoranının fiyatları gündemdeydi? Bir porsiyon neden 1550 TL? Paylaşımı dikkat çekti
Kubra Akalın

MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın restoranındaki fiyatlar gündeme gelmişti.

Bir sosyal medya kullanıcısının restoranda yediği yemekleri ve fiyatlarını paylaşması sonrası sosyal medyada porsiyon fiyatları konuşuldu.

Kullanıcının hesabından yapılan paylaşıma göre, "keşli mantı" adlı yemek 700 TL'ye servis edilirken "Serseri" adlı dana bonfile ve kalamarla hazırlanan yemek ise 1550 TL'lik fiyatıyla dikkat çekti.

Mehmet Şef bu tartışmalar sonrası ilk kez sessizliğini bozarak bir paylaşımda bulundu.

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"ORADA ÖDENEN FİYAT"

Savaş Özbey'in 'Ama sanat ya da zanaat dediğimiz biraz böyle bir şey zaten!' yazısını paylaşan Mehmet Yalçınkaya yorumsuz olarak bu metni paylaştı:

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"Yani 2 artı 2’nin 4 değil, 5 ettiği bir denklem söz konusu. Haute couture bir kıyafetin fiyatının sadece kumaş maliyeti yahut güzel bir tablonun ederinin sadece boya masrafıyla açıklanamayacağı gibi bir şey bu. Doğru ya da yanlış ama orada ödenen fiyat yalnızca tabaktaki etin maliyeti değil. Yoksa kasaptan alıp biz de pişirebiliriz. Öyle bir tabakta asıl fiyat o ünlü şefin becerisine, yarattığı farka ödenen para. Kimininki daha düşük olabiliyor, kimininki de Mehmet Şef gibi bir TV ünlüsünden söz ediyorsak görece yüksek olabiliyor."

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya
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