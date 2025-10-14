MAGAZİN

Merve Taşkın 'Hepimiz bedenimizi satıyoruz' deyip ekledi: 'Masabaşı çalışanlar da bedenini satıyor' dedi!

Serap Duygulu'nun sorularını yanıtlayan Merve Taşkın iddialı açıklamalarıyla gündeme geldi. Sorular üzerine "Hepimiz bedenimizi satıyoruz. Masabaşı çalışanlar da bedenini satıyor" diyen fenomen sosyal medyada yine adından söz ettirdi.

Merve Taşkın geçtiğimiz 14 Şuba'ta 400 bin TL karşılığında 14 Şubat'ta yalnız olanlara akşam yemeği teklif edip özelliklerini sıraladı. Bu paylaşımı şikayet edilen fenomen gözaltına alındı. Merve Taşkın hakkında, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Serap Duygulu ile Şimdi Anlatma Zamanı programına katılan fenomen yine ilginç açıklamalarda bulundu. Serap Duygulu Merve Taşkın'a "Ürün tanıtımı mı yapıyorsun?" deyince fenomen "Beden tanıtımı" yanıtını verdi. Duygulu ise "Teşircilik midir bu?" diye sordu.

"CİNSELLİK İLGİMİ ÇEKMİYOR"

Merve Taşkın 'Hepimiz bedenimizi satıyoruz' deyip ekledi: 'Masabaşı çalışanlar da bedenini satıyor' dedi! G1

Taşkın bu soruya "Yani kim neyi görmek istiyorsa onu görüyor bence diye düşünüyorum. Bir laf baktığın ben gördüğün sen diye." yanıtını verdi.

Merve Taşkın 'Hepimiz bedenimizi satıyoruz' deyip ekledi: 'Masabaşı çalışanlar da bedenini satıyor' dedi! G2

Merve Taşkın daha sonra ise "Şimdi ciddi bir gelir elde ediyorsun anladığım kadarıyla. Normal çalışan insanlara göre" yorumu üzerine ise şunları söyledi:

"ONLYFANS'I KAPATMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Merve Taşkın 'Hepimiz bedenimizi satıyoruz' deyip ekledi: 'Masabaşı çalışanlar da bedenini satıyor' dedi! G3

"Evet. Ama aslında bir yıldır içerik üretmiyorum. Var olan içerikler üzerinden ve yakında da kapatmayı düşünüyorum. Ben bunun kolay para kazanılan bir örnek olduğunu düşünmüyorum. Belki kimisine göre masabaşı işte çalışmak sabah 8, akşam 5 daha kolay olabilir. Çünkü benim de aldığım riskler var. Öncelikle zaten bir fedakarlık yapıyorum ki sadece bedensel anlamda fedakarlık yapmıyorum."

Merve Taşkın 'Hepimiz bedenimizi satıyoruz' deyip ekledi: 'Masabaşı çalışanlar da bedenini satıyor' dedi! G4

Serap Duygulu devamında ise konuyu cinselliğe getirdi ve "Cinsellik benim hiç ilgimi çekmiyor. Aslında cinsellikten çok da hoşlandığım söylenemez. E ama insanların gözünde bu sanki Merve bedenini satarak da para kazanıyormuş gibi düşünülür mü? Sen böyle düşünüldüğünü düşünüyor musun?" sorusunu sordu.

Merve Taşkın 'Hepimiz bedenimizi satıyoruz' deyip ekledi: 'Masabaşı çalışanlar da bedenini satıyor' dedi! G5

Merve Taşkın ise "İnsanlar öyle düşünüyor zaten. Aktif bir cinsel hayatım olduğunu da düşünüyorlar ama yok" dedi.

