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Netflix'in yeni dizisi "The Gardener" izleyicileri ekran başına kilitledi! "Dexter'dan bile daha karanlık" yorumları

Netflix’in yepyeni suç dizisi The Gardener (Bahçıvan), hem konusu hem atmosferiyle izleyicileri derinden etkiledi. Platforma bu hafta içinde eklenen ve 6 bölümlük kısa süresiyle dikkat çeken yapım, kısa sürede sosyal medyada viral oldu. İzleyiciler diziyi, "İspanyol Dexter" diyerek tanımlıyor.

Kubra Akalın

Netflix'in kısa süre önce yayınladığı yeni suç dizisi The Gardener (Bahçıvan), izleyicilerden tam not aldı.

Dexter’dan bile daha karanlık ve çarpıcı” yorumlarıyla gündeme gelen yapım, kısa sürede platformun en çok izlenenleri arasına girdi.

Mynet'in Sesi

SEYİRCİDEN TAM NOT ALDI

Altı bölümlük mini dizi, görünüşte sıradan bir bahçıvan olan Elmer’in (Álvaro Rico) karanlık hikâyesine odaklanıyor.

BAHÇIVAN DİZİSİ KONUSU

BAHÇIVAN DİZİSİ KONUSU

Elmer, annesi La China Jurado’nun (Cecilia Suárez) işlettiği bir bahçe merkezinde çalışıyor gibi görünse de, aslında bir kiralık katil. Üstelik bu kirli işi, kendi annesi için yapıyor.

Ancak planlar, Elmer’ın yeni hedeflerinden biri olan Violeta’ya (Catalina Sopelana) âşık olmasıyla altüst oluyor. Bu yasak aşk, Elmer’ı hem vicdanıyla hem annesiyle yüzleşmek zorunda bırakıyor.

Bu hafta içinde Netflix’te yayınlanan dizi, yalnızca birkaç gün içinde 7 milyondan fazla izlenme alarak büyük bir başarıya imza attı. Sosyal medyada diziyi izleyen kullanıcılar, “sürükleyici, rahatsız edici ama bağımlılık yapıcı” yorumlarıyla The Gardener’ı övgü yağmuruna tuttu.

Bir X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı, “The Gardener tam anlamıyla karanlık bir İspanyol Dexter – ama bu sefer ahlaki değerleri olan bir baba değil, manipülatif bir anne var. La China oğlunun karanlığını bastırmak yerine onu büyütüyor" derken bir başka seyirci ise “The Gardener oldukça iyiydi. Dexter'dan bile daha karanlık" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Netflix
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