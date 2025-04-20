Netflix'in yeni dizisi "The Gardener" izleyicileri ekran başına kilitledi! "Dexter'dan bile daha karanlık" yorumları

Bir X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı, “The Gardener tam anlamıyla karanlık bir İspanyol Dexter – ama bu sefer ahlaki değerleri olan bir baba değil, manipülatif bir anne var. La China oğlunun karanlığını bastırmak yerine onu büyütüyor" derken bir başka seyirci ise “The Gardener oldukça iyiydi. Dexter'dan bile daha karanlık" dedi.