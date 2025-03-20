Oğuzhan Uğur "Hatırlar mısınız? Ergenekon ve Balyoz kumpası öncesi..." diyerek içini döktü

Ekrem İmamoğlu operasyonu gündemdeyken aynı gün gazeteci İsmail Saymaz da gözaltına alındı. Saymaz'ın gözaltı sebebi ise Gezi soruşturmasıydı. Gözaltılar sonrasında internette yaşanan sorunlar da sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Yaşananlara tepki gösterenler arasında Oğuzhan Uğur da vardı. Programlarını iptal eden Uğur "Bir günde mi geldik bu gündeme?" diyerek sosyal medyada dikkat çeken ifadeler kullandı. Oğuzhan Uğur sosyal medyasında şunları yazdı:
"2024 yılında şöyle bir şey yazmıştım, -‘Halk buna asla izin vermez! Gereken cevabı verir’ dediğim her şeye susuldu, izin verildi. Nedir bu milletin kırmızı çizgileri hiç anlayamadım. Var mı onu da bilmiyorum. İnşallah vardır. Ses çıkartacaksanız hemen başlayayım konuşmaya. Ha buna da susulacaksa hiç yormayayım kendimi. Bana patlıyorlar sonra, yapayalnız kalıyoruz vurduklarında.- Demiştim. Öyle anlık bir serzeniş değildi bu. Yıllar vardı altında."
"Hatırlar mısınız? Ergenekon ve Balyoz kumpası öncesinde TV’lerde sabah akşam darbe belgeselleri yayınlanıyordu" diyen Oğuzhan Uğur sözlerine şöyle devam etti:
"Milleti darbe belgeselleriyle şişirip, üzerinden onlarca yıl geçen darbeleri, henüz geçen hafta olmuş gibi haber yapıyorlardı. Öyle çok darbe konuştular ki, artık ordusunu, askerini savunana ‘darbeci’ diyebiliyor, kumpası protesto etmek için elinde Türk bayrağıyla sokağa çıkanları örgüt üyesi ilan edebiliyorlardı.
Darbe haberleri yapan gazeteciler kumpaslar için ‘temiz eller’ başlığı atmaya başlamış, ülkenin bu operasyonlarla nasıl aydınlığa çıkacağını konuşuyorlardı. Tüm bu yaşananlara karşı çıkanlar yargılandı, halk düşmanı ilan edilip sindirildi. Beklenen büyük tepki gelmedi. Çünkü insanlara ‘darbeci’ demek normalleşti. Hiç unutmam, ben mahkemeye giderken gündemde maç vardı, Ezel vardı. Sonrasını hepimiz biliyoruz.
Şimdi haberlerde gezi olaylarını tartışıyoruz. TV’ler, gezi sanki henüz geçen hafta olmuş gibi yayınlar yapıyor. Öyle çok gezi konuşuldu ki, sokağa çıkana rahatça ‘eylemci, hain, ajan’ denebiliyor. Kişileri değil, yapılan hukuksuzluğu protesto edenleri ‘şunun adamı, bunun adamı’ diyerek sindiren bazı isimler, yine yaşananlara ‘temiz eller’ başlığı atabiliyorlar. Ne derlerse desinler.
Halkın, oy verdiği insanların akıbetini sorması, sorgulaması ve savunması haktır. Şimdi makbul olan susmak mı, haykırmak mı? Haykırırsanız gündemde siz mi olacaksınız, diziler mi, maçlar mı? Bence temel sorun mecliste değil, aynalarımıza yansıyan bizlerde. Bu ülke bu gündeme bir günde gelmedi. İlk susulanla çıktık yola."
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