MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oğuzhan Uğur "Hatırlar mısınız? Ergenekon ve Balyoz kumpası öncesi..." diyerek içini döktü

Oğuzhan Uğur "Hatırlar mısınız? Ergenekon ve Balyoz kumpası öncesi..." diyerek içini döktü

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.03.2025 13:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı gün gazeteci İsmail Saymaz da gözaltına alındı. İsmail Saymaz'ın gözaltı sebebinin Gezi Parkı eylemleri olduğu konuşulurken Oğuzhan Uğur da yaşananlara dair içini döktü.

Ekrem İmamoğlu operasyonu gündemdeyken aynı gün gazeteci İsmail Saymaz da gözaltına alındı. Saymaz'ın gözaltı sebebi ise Gezi soruşturmasıydı. Gözaltılar sonrasında internette yaşanan sorunlar da sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Yaşananlara tepki gösterenler arasında Oğuzhan Uğur da vardı. Programlarını iptal eden Uğur "Bir günde mi geldik bu gündeme?" diyerek sosyal medyada dikkat çeken ifadeler kullandı. Oğuzhan Uğur sosyal medyasında şunları yazdı:

Reynmen'in siniri geçmedi! İmamoğlu paylaşımı sonrası sitem: Yok anam kapalıymış... Reynmen'in siniri geçmedi! İmamoğlu paylaşımı sonrası sitem: Yok anam kapalıymış...

"2024 yılında şöyle bir şey yazmıştım, -‘Halk buna asla izin vermez! Gereken cevabı verir’ dediğim her şeye susuldu, izin verildi. Nedir bu milletin kırmızı çizgileri hiç anlayamadım. Var mı onu da bilmiyorum. İnşallah vardır. Ses çıkartacaksanız hemen başlayayım konuşmaya. Ha buna da susulacaksa hiç yormayayım kendimi. Bana patlıyorlar sonra, yapayalnız kalıyoruz vurduklarında.- Demiştim. Öyle anlık bir serzeniş değildi bu. Yıllar vardı altında."

Mynet'in Sesi

"İNSANLARA 'DARBECİ' DEMEK NORMALLEŞTİ"

"Hatırlar mısınız? Ergenekon ve Balyoz kumpası öncesinde TV’lerde sabah akşam darbe belgeselleri yayınlanıyordu" diyen Oğuzhan Uğur sözlerine şöyle devam etti:

"Milleti darbe belgeselleriyle şişirip, üzerinden onlarca yıl geçen darbeleri, henüz geçen hafta olmuş gibi haber yapıyorlardı. Öyle çok darbe konuştular ki, artık ordusunu, askerini savunana ‘darbeci’ diyebiliyor, kumpası protesto etmek için elinde Türk bayrağıyla sokağa çıkanları örgüt üyesi ilan edebiliyorlardı.

"MAKBUL OLAN SUSMAK MI?"

"MAKBUL OLAN SUSMAK MI?"

Darbe haberleri yapan gazeteciler kumpaslar için ‘temiz eller’ başlığı atmaya başlamış, ülkenin bu operasyonlarla nasıl aydınlığa çıkacağını konuşuyorlardı. Tüm bu yaşananlara karşı çıkanlar yargılandı, halk düşmanı ilan edilip sindirildi. Beklenen büyük tepki gelmedi. Çünkü insanlara ‘darbeci’ demek normalleşti. Hiç unutmam, ben mahkemeye giderken gündemde maç vardı, Ezel vardı. Sonrasını hepimiz biliyoruz.

Şimdi haberlerde gezi olaylarını tartışıyoruz. TV’ler, gezi sanki henüz geçen hafta olmuş gibi yayınlar yapıyor. Öyle çok gezi konuşuldu ki, sokağa çıkana rahatça ‘eylemci, hain, ajan’ denebiliyor. Kişileri değil, yapılan hukuksuzluğu protesto edenleri ‘şunun adamı, bunun adamı’ diyerek sindiren bazı isimler, yine yaşananlara ‘temiz eller’ başlığı atabiliyorlar. Ne derlerse desinler.

Halkın, oy verdiği insanların akıbetini sorması, sorgulaması ve savunması haktır. Şimdi makbul olan susmak mı, haykırmak mı? Haykırırsanız gündemde siz mi olacaksınız, diziler mi, maçlar mı? Bence temel sorun mecliste değil, aynalarımıza yansıyan bizlerde. Bu ülke bu gündeme bir günde gelmedi. İlk susulanla çıktık yola."

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Oğuzhan Uğur ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Profesörken bir gecede lise mezunu olmuştu!

Profesörken bir gecede lise mezunu olmuştu!

Anne İmamoğlu'ndan sitem üstüne sitem! "Ne kötülük yaptı ki?"

Anne İmamoğlu'ndan sitem üstüne sitem! "Ne kötülük yaptı ki?"

Balya balya paralar ele geçirildi! Evden 40 milyon TL çıktı

Balya balya paralar ele geçirildi! Evden 40 milyon TL çıktı

Belediye başkanından ilginç 'İmamoğlu' eylemi

Belediye başkanından ilginç 'İmamoğlu' eylemi

Bizimkiler'in yıldızı hayatını kaybetti

Bizimkiler'in yıldızı hayatını kaybetti

Akaryakıta döviz rekorunun ardından zam bekleniyor!

Akaryakıta döviz rekorunun ardından zam bekleniyor!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.