Oğuzhan Uğur "Hatırlar mısınız? Ergenekon ve Balyoz kumpası öncesi..." diyerek içini döktü

Ekrem İmamoğlu operasyonu gündemdeyken aynı gün gazeteci İsmail Saymaz da gözaltına alındı. Saymaz'ın gözaltı sebebi ise Gezi soruşturmasıydı. Gözaltılar sonrasında internette yaşanan sorunlar da sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Yaşananlara tepki gösterenler arasında Oğuzhan Uğur da vardı. Programlarını iptal eden Uğur "Bir günde mi geldik bu gündeme?" diyerek sosyal medyada dikkat çeken ifadeler kullandı. Oğuzhan Uğur sosyal medyasında şunları yazdı:

"2024 yılında şöyle bir şey yazmıştım, -‘Halk buna asla izin vermez! Gereken cevabı verir’ dediğim her şeye susuldu, izin verildi. Nedir bu milletin kırmızı çizgileri hiç anlayamadım. Var mı onu da bilmiyorum. İnşallah vardır. Ses çıkartacaksanız hemen başlayayım konuşmaya. Ha buna da susulacaksa hiç yormayayım kendimi. Bana patlıyorlar sonra, yapayalnız kalıyoruz vurduklarında.- Demiştim. Öyle anlık bir serzeniş değildi bu. Yıllar vardı altında."