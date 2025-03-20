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  4. Reynmen'in siniri geçmedi! İmamoğlu paylaşımı sonrası peş peşe paylaştı: "Yok anam kapalıymış biz..."

Reynmen'in siniri geçmedi! İmamoğlu paylaşımı sonrası peş peşe paylaştı: "Yok anam kapalıymış biz..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.03.2025 11:46
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra "Tepkiliyim" diyerek sosyal medyada isyan eden Reynmen hızını alamadı. Gelen eleştirilere yanıt veren Reynmen "Tekrar altını çizeyim; ne AKP'li, ne MHP'li ne de CHP'liyim" dedi.

Reynmen'in siniri geçmedi! İmamoğlu paylaşımı sonrası peş peşe paylaştı: "Yok anam kapalıymış biz..."

19 Mart sabahı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başlatılan operasyon kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. Bu kararın ardından sosyal medya fenomeni Reynmen "Çok tepkiliyim" diyerek isyan etti.

"Dün konuştuk, anlamadınız, bugün konuşsak neyi değiştireceksiniz? Dün Ümit Özdağ alındı, faşist dediniz. Bugün Ekrem İmamoğlu alınınca 'hak etti' dediniz" diyen Reynmen kendisine paylaşımından sonra gelen yorumlara da peş peşe yanıt verdi.

"Tekrar altını çizeyim; ne AKP'li, ne MHP'li ne de CHP'liyim. Hiçbir kimsenin bu ülkenin yararına bir mücadele içerisinde olabilecek özveriye sahip olmadığını ya da olamadığını da zamanla anladım" diyen Reynmen şunları yazdı:

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"Hep denize düşerken yılana sarıldık. Herkes kendi çıkarlarını düşünerek bir şekilde bu sistemin içerisinde yer edinmeye çalışıyor. İşin en kötü tarafı yolculuklarında yaşadıkları tüm olumsuzluklardan dolayı menfaatlerini gözetmeyi kendilerine hak görüyorlar. Herkes aynı mı? Değil. Biri vardı, onun da canına kıydılar. Çünkü doğru siyaset namussuzların hedefi haline gelir. Beni sürekli bir taraflara mal etmeye calışmanızı anlıyorum ama tek amacım zaten ahlaksız bir sistemin içerisinde zarar görmemesini istediğim genel değerler. Hukuk gibi. Hiçbir siyasi parti üyesi zartı zurtu savunucusu da değilim. En azından artık."

"Çok tepkiliyim" diyerek patladı! "Ümit Özdağ alındı 'faşist' dediniz İmamoğlu alınınca..." "Çok tepkiliyim" diyerek patladı! "Ümit Özdağ alındı 'faşist' dediniz İmamoğlu alınınca..."

"SİZ ANANIZIN BABANIZIN YOLUNDAN GİDEBİLİRSİNİZ"

Daha sonra ise Reynmen yine kendine hakim olamayarak gelen yorumlara yanıt olarak şunları söyledi:

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"Yok anam kapalıymış babam AKP'liymiş biz muhafazakarmışız da ben nasıl böyle biri olabilmişim gibi tartışmalarınız da küçük akıllarınızla anlamlandırabileceğiniz bir şey değil. Siz ananızın babanızın yolundan gidebilirsiniz. Ben aklıma çokça farklı pencere açarak, şüphe ederek, sorgulayarak ve doğru olanı anlamaya çalışarak sürdürüyorum hayatımı ama en iyisini siz yapıyorsunuz, onu biliyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Reynmen ekrem imamoğlu operasyonu
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