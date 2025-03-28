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Önce düğünü iptal etti sonra fotoğrafları sildi! Sydney Sweeney havuz pozuyla şaşırttı

Euphoria yıldızı Sydney Sweeney ve Jonathan Davino düğünlerini son anda iptal etti. Güzel isim aşk hayatındaki sıkıntıları günleri aşmak için kendini sulara bıraktı. Pozları ise gündem oldu.

Kubra Akalın

Oyuncu Sydney Sweeney'nin özel hayatı son dönemde gündemde. Güzel isim son olarak Jonathan Davino ile olan düğününü son anda iptal etti.

Daily Mail'e konuşan ve çifte yakın bir kaynak, bu Mayıs ayında gerçekleşmesi planlanan düğünün ertelendiğini, 'birlikte kalıp kalmama konusunda yeniden değerlendirme kararı aldıklarını' söyledi.

Mynet'in Sesi

INSTAGRAM'DAN FOTOĞRAF SİLDİ

INSTAGRAM'DAN FOTOĞRAF SİLDİ

İlişkilerinin durumu hakkında olumsuz söylentiler dolaşmaya başlayan ikiliden Sydney bu hafta yeni yılda nişanlısı ile çekilen bir fotoğrafını Instagram'dan silince dedikodu fitilini de ateşlemiş oldu.

Ocak ayından beri beraber poz da vermeyen çiftten Sydney Sweeney kendini sulara bıraktı. Ünlü fotoğrafçı Amber Asaly'e poz veren oyuncu beyaz ipli bikinisiyle kıvrımlarını sergiledi.

Euphoria dizisinin oyuncusu bir saat içinde Instagram takipçilerinden 1,6 milyondan fazla beğeni aldı.

27 yaşındaki oyuncu ile 41 yaşındaki Davino'nun, ilişkilerinin kurtarılıp kurtarılamayacağını anlamaya çalışırken birbirlerinden uzak durdukları iddia ediliyor.

Çifte yakın kaynaklar 'Sydney ve Jonathan büyük sorunlar yaşıyorlar ama tamamen ayrılmadılar. Şu anda işler pek iyi gitmiyor ama henüz pes etmediler. İlişkileri üzerinde çalışıyorlar ama şimdilik düğünü iptal ettiler' dedi.

Anahtar Kelimeler:
sydney sweeney
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