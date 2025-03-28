Önce düğünü iptal etti sonra fotoğrafları sildi! Sydney Sweeney havuz pozuyla şaşırttı

Oyuncu Sydney Sweeney'nin özel hayatı son dönemde gündemde. Güzel isim son olarak Jonathan Davino ile olan düğününü son anda iptal etti.

Daily Mail'e konuşan ve çifte yakın bir kaynak, bu Mayıs ayında gerçekleşmesi planlanan düğünün ertelendiğini, 'birlikte kalıp kalmama konusunda yeniden değerlendirme kararı aldıklarını' söyledi.