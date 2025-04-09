"Palu Ailesi gibi!" Kendini melek, kocasını mehdi, babasını peygamber ilan etti! Altınları, evleri sattırdı...

"Benim öz babamın Peygamber efendimizin öz babası olduğunu iddia etti. Kendi annesiyle teyzesinin de Peygamber efendimizin iki tane kaybolan kız çocuğu varmış onların olduğunu iddia etti. Hz. Ömer'in geldiğini söyledi. Tek hatamız inanmak oldu."