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"Palu Ailesi gibi!" Kendini melek, kocasını mehdi, babasını peygamber ilan etti! Altınları, evleri sattırdı...

Müge Anlı'da 24 yaşında Mardinli gelin Naciye tüm aileyi dolandırdığı iddialarıyla dikkat çekti. 14. melek olduğunu aileye inandıran gelin tüm aileyi dolandırıp altınların ve evlerin parasını aldı. Anlı yaşananları dinlerken "Palu Ailesi" benzetmesi yaptı.

Kubra Akalın

Müge Anlı'da inanılmaz olaylar yaşandı. İsmail adlı bir kişi kandırıldığını anlatarak Müge Anlı'dan yardım istedi. Kardeşinin eşi Naciye'nin getirdiği kılıcı da yayına getiren İsmail nasıl kandırıldıklarını anlattı.

"Sen Hz. Hamza'sın, bu kılıç sana helaldir" dediğini anlatan İsmail stüdyoyu şoke etti. Müge Anlı kılıcı alarak sağa sola salladı. Ancak olaylar bununla da kalmadı.

Mynet'in Sesi

İDDİALARIN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

Naciye'nin "Kılıcı Cebrail babam getirdi" dediğini anlatan İsmail gelinin kendisini 14. melek ilan ettiğini söyledi ve şunları ekledi:

"Benim öz babamın Peygamber efendimizin öz babası olduğunu iddia etti. Kendi annesiyle teyzesinin de Peygamber efendimizin iki tane kaybolan kız çocuğu varmış onların olduğunu iddia etti. Hz. Ömer'in geldiğini söyledi. Tek hatamız inanmak oldu."

Tüm ailenin Naciye'ye inandığını anlatan Müge Anlı "Palu Ailesi'ne benzer şekilde buna inanmış. Kocası da mehdi mi? Her 3 kişiden biri mehdi" dedi.

İDDİALARI YALANLADI 'ALTINLARIM' DEDİ

İDDİALARI YALANLADI 'ALTINLARIM' DEDİ

İsmail ise tüm ailenin gelinine inandığını anlatarak altınların, evlerin gittiğini söyledi.

İsmail "4 evi sattık 1 ay içinde hepsi gitti" diyen gelin Naciye Mardin'den yayına bağlandı. Naciye iddiaları yalanladı ancak İsmail ise elinde kayıtları olduğunu anlattı. Ancak Naciye çok sinirlendi ve "Altınlarımı aldı gitti vermedi altınlarımı eşimin 1 milyonluk parasını aldı yedi, düğün altınımı almadın mı?" isyan etti.

Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı
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