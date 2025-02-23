Piyasa dizisi 1. bölüm sosyal medyada tepki çekti! Münevver ile zorla birlikte olmak isteyince...

Seyirci "Her dizi aynı rezillik bıktık", "İlayda cidden bu diziyi mi seçtin?", "Rol bile olsa tecavüzün ne kadar travmatik bir şey olduğunu anlayamadılar. Senaristlerin kadını da erkeği de tecavüz meraklısı. Bitmedi şu hevesleri", "İğrençlik üstüne iğrençlik" diyerek tepki gösterdi.