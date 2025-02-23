Piyasa dizisi 1. bölüm sosyal medyada tepki çekti! Münevver ile zorla birlikte olmak isteyince...

Kanal D'nin yeni dizisi Piyasa ilk bölümüyle ekrana geldi. Piyasa oyuncularının öne çıktığı dizide ilk bölüm yaşananlar da gündeme geldi.
Alp Navruz ve İlayda Alişan'ın başrollerini paylaştığı Piyasa birinci bölümde yaşananlar merak edilirken diziyi izleyenler ise bazı sahnelere isyan etti.
Dizide Alp Navruz ‘Kenan’, İlayda Alişan ‘Münevver’, Fırat Altunmeşe ‘Adar’ karakterine hayat veriyor. Dizinin güçlü kadrosunda ayrıca, Ayça Bingöl, Zuhal Olcay, Damla Colbay, Vural Şahanoğlu, Asya Kasap, Aydan Burhan, Halil Demir, Hilmi Ahıska, Metehan Parıltı ve Yurdaer Okur yer alıyor.
Kına gecesinde annesi için eğlenen Münevver büyük bir acı yaşadı. Annesi hasta olan Münevver, kına gecesinde annesinin vefatıyla sarsıldı. Sonrasında ise olaylar peş peşe geldi. Annesini toprağa veren Münevver acısı yaşarken istemeden evlendiği Adar ile de ters düştü.
Özellikle Adar'ın zorla Münevver ile birlikte olmak istediği sahneler dikkat çekti.
Adar "Şimdi sen benim karım olacaksın" diyerek Münevver'in üzerine yürüdü ve Münevver'in direnmesine rağmen üzerindekileri çıkardı. Münevver direnerek Adar'ın kurtulsa da tüyleri diken diken eden sahnelere tepkiler de gecikmedi.
Seyirci "Her dizi aynı rezillik bıktık", "İlayda cidden bu diziyi mi seçtin?", "Rol bile olsa tecavüzün ne kadar travmatik bir şey olduğunu anlayamadılar. Senaristlerin kadını da erkeği de tecavüz meraklısı. Bitmedi şu hevesleri", "İğrençlik üstüne iğrençlik" diyerek tepki gösterdi.
Piyasa medya, magazin ve dizi dünyasındaki güç mücadelesini odağına alacak. Çekimleri Bursa’da başlayan Piyasa; aşk, ihanet ve güç mücadelesinin gölgesinde, sırlarla dolu hayatların kesiştiği bir dünyanın hikayesini anlatıyor.
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