Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez beyaz mini şort-sütyen kombiniyle olay oldu

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, ışıltılı pırlantalarını sergilerken paylaştığı iddialı plaj pozlarıyla sosyal medyayı adeta ateşe verdi.
31 yaşındaki Arjantin-İspanyol model, beyaz mini şort ve sütyenden oluşan kombiniyle objektif karşısına geçti.
Cristiano Ronaldo’nun nişanlısının bu pozları görenleri bir hayli şaşırttı. İddialı pozları görenler fotoğrafa hem olumlu hem de olumsuz pek çok yorum yağdırdı.
Geçtiğimiz hafta Ronaldo'dan evlilik teklifi alan Georgina, devasa takılarını sergilemekten de geri durmadı.
Rodriguez, bu sefer Ronaldo’nun 30 karatlık ve yaklaşık 3 milyon dolar değerindeki gösterişli nişan yüzüğünü takmıyordu; onun yerine daha önce de parmağında görülen büyük bir pırlantayı tercih etti.
Çift, yaklaşık on yıllık birlikteliğin ardından Pazartesi akşamı Instagram’dan yaptıkları paylaşımla evleneceklerini resmen duyurdu.
Georgina Rodriguez paylaşımında, “Evet dedim. Bu hayatta ve tüm hayatlarımda” ifadelerini kullandı.
