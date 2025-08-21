MAGAZİN

Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez beyaz mini şort-sütyen kombiniyle olay oldu

Geçtiğimiz hafta Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo tarafından evlilik teklifi alan Georgina Rodriguez beyaz iç çamaşırlarıyla verdiği pozlarla gündem oldu.

Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez beyaz mini şort-sütyen kombiniyle olay oldu

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, ışıltılı pırlantalarını sergilerken paylaştığı iddialı plaj pozlarıyla sosyal medyayı adeta ateşe verdi.

31 yaşındaki Arjantin-İspanyol model, beyaz mini şort ve sütyenden oluşan kombiniyle objektif karşısına geçti.

İDDİALI POZLAR

Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez beyaz mini şort-sütyen kombiniyle olay oldu G1

Cristiano Ronaldo’nun nişanlısının bu pozları görenleri bir hayli şaşırttı. İddialı pozları görenler fotoğrafa hem olumlu hem de olumsuz pek çok yorum yağdırdı.

Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez beyaz mini şort-sütyen kombiniyle olay oldu G2

Geçtiğimiz hafta Ronaldo'dan evlilik teklifi alan Georgina, devasa takılarını sergilemekten de geri durmadı.

Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez beyaz mini şort-sütyen kombiniyle olay oldu G3

Rodriguez, bu sefer Ronaldo’nun 30 karatlık ve yaklaşık 3 milyon dolar değerindeki gösterişli nişan yüzüğünü takmıyordu; onun yerine daha önce de parmağında görülen büyük bir pırlantayı tercih etti.

Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez beyaz mini şort-sütyen kombiniyle olay oldu G4

Çift, yaklaşık on yıllık birlikteliğin ardından Pazartesi akşamı Instagram’dan yaptıkları paylaşımla evleneceklerini resmen duyurdu.

Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez beyaz mini şort-sütyen kombiniyle olay oldu G5

Georgina Rodriguez paylaşımında, “Evet dedim. Bu hayatta ve tüm hayatlarımda” ifadelerini kullandı.

