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  4. Selena Gomez 35 milyon dolara ultra lüks malikane aldı! 7 yatak odası, 12 banyo... İçinde yok yok! Görenler hayran kaldı

Selena Gomez 35 milyon dolara ultra lüks malikane aldı! 7 yatak odası, 12 banyo... İçinde yok yok! Görenler hayran kaldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.02.2025 11:35
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Son dönemde "Emilia Perez" filmindeki rolüyle adından söz ettiren ve Cannes Film Festivali'nde ödüle layık görülen Selena Gomez şimdilerde özel hayatıyla gündemde. Geçtiğimiz aylarda müzik yapımcısı Benny Blanco ile nişanlanan Selena Gomez aşk yuvası için kesenin ağzını açtı. Ünlü çift Beverly Hills'ten 35 milyon dolara malikane satın aldı.

Başarılı projeleri ve listelerde zirveye yerleşen şarkılarıyla adından sık sık söz ettiren Selena Gomez, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz aylarda müzik yapımcısı Benny Blanco ile nişanlanan ünlü şarkıcı, bu mutlu anlarını “Sonsuzluk şimdi başlıyor” notuyla paylaşmıştı.

Şimdilerde düğün haberi beklenen ünlü çift aşk yuvalarını kurmuş bile. Selena Gomez ve Benny Blanco evlendiklerinde birlikte yaşamak için Beverly Hills'te 35 milyon dolara ultra lüks bir malikane satın aldı.

Mynet'in Sesi

İÇİNDE YOK YOK

Ünlü çiftin lüks evinde 7 yatak odası, 12 banyosu, özel bir spor salonu, spa ve hatta cam sera bile bulunuyor. Evin içerisinde adeta yok yok...
Bu mülkün önceki sahibinin ise ünlü bir Hollywood yönetmeni olduğu iddia edildi. Evin, 2024’ün en pahalı emlak satışlarından biri olduğu da söylentiler arasında.
Evin görselleri Featured Properties ve House Addictive sayfalarından alınmıştır.
Anahtar Kelimeler:
Selena Gomez
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