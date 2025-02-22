Selena Gomez 35 milyon dolara ultra lüks malikane aldı! 7 yatak odası, 12 banyo... İçinde yok yok! Görenler hayran kaldı

Başarılı projeleri ve listelerde zirveye yerleşen şarkılarıyla adından sık sık söz ettiren Selena Gomez, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
Geçtiğimiz aylarda müzik yapımcısı Benny Blanco ile nişanlanan ünlü şarkıcı, bu mutlu anlarını “Sonsuzluk şimdi başlıyor” notuyla paylaşmıştı.
Şimdilerde düğün haberi beklenen ünlü çift aşk yuvalarını kurmuş bile. Selena Gomez ve Benny Blanco evlendiklerinde birlikte yaşamak için Beverly Hills'te 35 milyon dolara ultra lüks bir malikane satın aldı.
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