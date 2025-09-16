Settar Tanrıöğen Kandıra'da köye yerleşmişti! İstanbul'a gelince kızının 2+1 öğrenci evinde yaşıyor

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Apo' karakteriyle beğeni toplayan Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmiş ve aylarca hastanede yatmıştı. O esnada diziden ayrılan Settar Tanrıöğen sağlığına kavuştu.

2010 yılından bu yana Kandıra ilçesinin bir köyünde yaşadığını ifade eden Tanrıöğen, "İstanbul'dan çok da uzaklaşmadan kendime ait bir alan olsun istediğim için oraya taşındım. Yakın bir komşu yok, köylüler var, onlar da evime 15 dakika mesafedeler. Orada elektrik yok, güneş panellerim ve jeneratörüm var. Ama çok da elektrik kullanmıyorum. Çalışırken de oradan gelip gidiyorum" demişti.