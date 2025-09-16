MAGAZİN

Settar Tanrıöğen Kandıra'da köye yerleşmişti! İstanbul'a gelince kızının 2+1 öğrenci evinde yaşıyor

Kocaeli Kandıra’da yeşillikler içindeki çiftlik evinde yaşayan Settar Tanrıöğen hem sağlık sorunları için hem de projeler için sık sık İstanbul'a geliyor. İstanbul'da kaldığı evin kapılarını Evrim Akın'a açan usta oyuncunun 2+1 sade evi dikkat çekti.

Settar Tanrıöğen Kandıra'da köye yerleşmişti! İstanbul'a gelince kızının 2+1 öğrenci evinde yaşıyor
Kubra Akalın

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Apo' karakteriyle beğeni toplayan Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmiş ve aylarca hastanede yatmıştı. O esnada diziden ayrılan Settar Tanrıöğen sağlığına kavuştu.

2010 yılından bu yana Kandıra ilçesinin bir köyünde yaşadığını ifade eden Tanrıöğen, "İstanbul'dan çok da uzaklaşmadan kendime ait bir alan olsun istediğim için oraya taşındım. Yakın bir komşu yok, köylüler var, onlar da evime 15 dakika mesafedeler. Orada elektrik yok, güneş panellerim ve jeneratörüm var. Ama çok da elektrik kullanmıyorum. Çalışırken de oradan gelip gidiyorum" demişti.

AZ EŞYALI, SADE DEKORASYON

Settar Tanrıöğen Kandıra'da köye yerleşmişti! İstanbul'a gelince kızının 2+1 öğrenci evinde yaşıyor G1

Kocaeli Kandıra’da yaşayan Tanrıöğen zaman zaman İstanbul'a gelmek zorunda kalıyor. Oyuncu İstanbul’a geldiğinde ise kızına öğrencilik yıllarında aldığı iki oda bir salon dairede kalıyor.

Settar Tanrıöğen Kandıra'da köye yerleşmişti! İstanbul'a gelince kızının 2+1 öğrenci evinde yaşıyor G2

“Kızım artık burada yaşamıyor, ben de İstanbul’a geldikçe bu evi kullanıyorum” diyen usta oyuncu "Şatolar bekleyenler şaşırsın. Evin içini dolduran benim" dedi.

Settar Tanrıöğen Kandıra'da köye yerleşmişti! İstanbul'a gelince kızının 2+1 öğrenci evinde yaşıyor G3

Yatak odası, çift kişilik yatak, bir çalışma masası ve duvardaki dekoratif süslerle oldukça minimal bir şekilde dekore edilmiş.

Settar Tanrıöğen Kandıra'da köye yerleşmişti! İstanbul'a gelince kızının 2+1 öğrenci evinde yaşıyor G4

Sade ve küçük mutfakta Evrim Akın'a lezzetli yemekler hazırlayan Settar Tanrıöğen, dışarıdan asla yemek yemediğini, her şeyini kendisinin yaptığını söyledi.

Settar Tanrıöğen Kandıra'da köye yerleşmişti! İstanbul'a gelince kızının 2+1 öğrenci evinde yaşıyor G5

Salonda bulunan sade ve düzenli Amerikan mutfak, evin sıcak atmosferini tamamlıyor. Mutfağın hemen yanından ise evin üst katına çıkılıyor.

