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  4. Şeyma Subaşı 'ikinci kocam' diyerek açık açık anlattı: Nasıl ben bu adamın bana bunları söylemesine izin veririm?

Şeyma Subaşı 'ikinci kocam' diyerek açık açık anlattı: Nasıl ben bu adamın bana bunları söylemesine izin veririm?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.03.2025 08:14
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Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile evliliği kısa süren Şeyma Subaşı bu konuda ilk kez açık açık konuştu. Şeyma Subaşı eski kocasının kendisine yaptıklarını anlatarak "Nasıl ben bu adamın bana bunları söylemesine izin veririm?" dedi.

Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te görkemli bir düğünle evlenmişti. Ancak evlilikte psikolojik şiddet iddialarının ardından Subaşı ayrılık kararı almıştı.

5 aylık evliliğin ardından bu konuda sessiz kalan Şeyma Subaşı ilk kez konuştu ve olay ifadeler kullandı.

Mynet'in Sesi

"ADAM SOSYOPAT"

"Benim bir dönemim var işte onu söylüyorum zaten herkes biliyor bu arada yani hani bu ikinci kocamla alakalı olan bir şey" diyerek o dönem yaşadıklarına dair şunları söyledi:

"Ben hayatımda aynaya baktığımda kendim böyle hani ne yapıyorsun nasıl, nasıl ben kendi değerlerimi bu kadar düşürebilirim nasıl bu adamın bana bunları söylemesine ve bunları yapmasına ben izin veririm nasıl oluyor? Allah'ım ne öğrenmem lazım bundan ne öğrenmem lazım. Şeyma çıkman lazım bundan..."

Şeyma Subaşı yaşadıklarını anlatırken "Şu anda Allah'ım şükürler olsun da hani o dönemi ben çok ağır yaşadım o karanlık dönemden o kadar güzel çıktım ki ama çok acıydı çok ağladım. Kendime saygım kalmadı" dedi.

Subaşı eski eşi Mohammed Alsaloussi'den bahsederek "Adam mesela deli, sosyopat bir şey ki mesela hani seni her şeyle kandırabiliyor" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi
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