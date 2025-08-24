Sinan Akçıl "Çıplak bedeninizi her dakika görmek zorunda değilim" dedi! Çıplak pozları hatırlatıldı: Kaldır bu fotoğrafları...

Son olarak Ece Erken ile kısa bir aşk yaşayarak gündeme gelen Sinan Akçıl yine adından söz ettirdi. "İmam nikahını severim. Benim 4 tane eşim var hiçbirine 'Boş ol' diyemedim" sözleriyle bir süre gündem olan Akçıl açıklamalarıyla tepki çekti.

Konserinde söylediği sözleri X hesabından paylaşan Sinan Akçıl yine konuşulmayı başardı.

Akçıl paylaştığı videoya, 'Vallahi kimse kusura bakmasın, bu videoda söylediğim gibi, ben sizin çıplak bedeninizi her dakika görmek zorunda değilim, çoluk çocuk her yerde izliyor, izletiyor, ayrıca 'erkek erkek gibi, kadın kadın gibi' giyinmeli net düşüncem budur kendi adıma. NOKTA.' ifadelerini ekledi.

Sosyal medyada bu paylaşımlar sonrası Sinan Akçıl'ın sık sık paylaştığı üstsüz fotoğraflar hatırlatıldı.

Akçıl'a gelen yorumlardan bazıları şöyle: