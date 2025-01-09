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  4. Survivor'da Barış Murat Yağcı mı, Adilhan mı adaya veda etti? Sosyal medyada eleme sonrası tepki yağdı

Survivor'da Barış Murat Yağcı mı, Adilhan mı adaya veda etti? Sosyal medyada eleme sonrası tepki yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.01.2025 07:18
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Survivor All Star 2025'te 8 Ocak Çarşamba günü eleme adayı olarak Barış ve Adilhan karşı karşıya gelirken, Survivor'a veda eden isim Barış Murat Yağcı oldu. Survivor'da elenen isimden sonra Adem'e tepkiler büyüdü.

Survivor All Star 2025 yeni sezonunda ödül oyunu heyecanı doruğa çıktı. Kırmızı takım (All Star) ve mavi takım arasında oynanan ödül oyununda büyük bir mücadele yaşandı. Barış ve Adilhan arasında kıyasıya geçen eleme süreci de sona erdi ve adaya veda eden isim belli oldu. Peki, 8 Ocak 2025 Çarşamba günü Survivor’da neler oldu?

Bu hafta All Star ve gönüllüler takımı arasında geçen ödül oyununun galibi All Star ünlüler takımı oldu.

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SURVIVOR'DA ELENEN İSİM

Survivor All Star 2025'te bu hafta eleme adayı olarak gösterilen Barış ve Adilhan arasında elenen isim belli oldu. Gerçekleşen oylama sonucunda, Barış Murat, All Star takımından adaya veda eden isim oldu ve Survivor yolculuğuna veda etti.

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Survivor'da Barış'ın elenmesi sonrasında Barış'ı potaya sokan yakın dostu Adem'e tepkiler çığ gibi büyüdü. Seyirciler "Adem'den dost olmaz", "Turabi zamanında kendini dostu için potaya sokmuştu", "Yazıklar olsun Adem" yorumlarında bulundu.

YAKIN DOSTU ONU YAZMIŞTI

Anahtar Kelimeler:
survivor Barış Murat Yağcı
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Okuyucu Yorumları 10 yorum
hala izleyen varmı bunları günah
adem adamdır
@serdar_1930_eitpi ADAMDI!!
Çoooooookkkk eskiden
Barış Yağcı ya neler olmuş o cocuk hayata küsmüş ayakta zor duruuyor acil bir hekime gözükmesi gerek.
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