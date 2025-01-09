Survivor'da Barış Murat Yağcı mı, Adilhan mı adaya veda etti? Sosyal medyada eleme sonrası tepki yağdı

Survivor All Star 2025 yeni sezonunda ödül oyunu heyecanı doruğa çıktı. Kırmızı takım (All Star) ve mavi takım arasında oynanan ödül oyununda büyük bir mücadele yaşandı. Barış ve Adilhan arasında kıyasıya geçen eleme süreci de sona erdi ve adaya veda eden isim belli oldu. Peki, 8 Ocak 2025 Çarşamba günü Survivor’da neler oldu?

Bu hafta All Star ve gönüllüler takımı arasında geçen ödül oyununun galibi All Star ünlüler takımı oldu.

SURVIVOR'DA ELENEN İSİM

Survivor All Star 2025'te bu hafta eleme adayı olarak gösterilen Barış ve Adilhan arasında elenen isim belli oldu. Gerçekleşen oylama sonucunda, Barış Murat, All Star takımından adaya veda eden isim oldu ve Survivor yolculuğuna veda etti.

Survivor'da Barış'ın elenmesi sonrasında Barış'ı potaya sokan yakın dostu Adem'e tepkiler çığ gibi büyüdü. Seyirciler "Adem'den dost olmaz", "Turabi zamanında kendini dostu için potaya sokmuştu", "Yazıklar olsun Adem" yorumlarında bulundu.