MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Teşkilat'ın Kate'i Tuvana Türkay küvetten paylaştı! Akla estetiksiz hali geldi

Teşkilat'ın Kate'i Tuvana Türkay küvetten paylaştı! Akla estetiksiz hali geldi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.02.2025 08:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teşkilat dizisinde Kate karakterini canlandıran Tuvana Türkay, bir marka için pozlar verdi. Küvette poz veren güzel oyuncuya fanlarından beğeni gecikmedi.

Teşkilat dizisinide Kate karakteriyle adından söz ettiren Tuvana Türkay zaman zaman ülkeyi terk ettiği iddialarıyla gündeme geliyor.

Son olarak iki aydır Londra'da yaşayan oyuncu Türkay'ın şehrin lüks semtlerinden Fulham'da ev aldığı iddia ediliyordu. Bu iddialara dair yanıt vermeyen güzel oyuncu sık sık pozlarıyla da dikkat çekiyor.

Son olarak bir marka için kamera karşısına geçen Türkay küvette poz vererek hayranlarını mest etti.

Tuvana Türkay'ın iddialı pozlarına hayranlarından "Kraliçe", "Yakıyorsun", "Ne güzelsin" yorumları geldi.

Ekran görüntüsü 2025-02-27 083722

ESTETİKSİZ HALİ AKLA GELDİ

İlk kamera önü oyunculuk deneyimini 2009 yılında TRT 1'de yayınlanan Ayrılık dizisindeki Kevok rolüyle yaşayan Tuvana Türkay, Yer Gök Aşk, Kara Para Aşk, Deli Gönül, Kağıt Ev gibi birçok başarılı yapımda rol aldı.

Ekran görüntüsü 2025-02-27 083706

Şimdilerde kariyerine TRT1'de Teşkilat dizisinin "Kate"i olarak rol alan Tuvana Türkay, güzelliğiyle hayran bıraksa da kendisinin doğal hali de sık sık gündeme geliyor.

Mynet'in Sesi

İşte Tuvana Türkay'ın estetiksiz hali

Şimdilerde Alper Potuk ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren güzel oyuncu Tuvana Türkay'ın estetiksiz halini gören gözlerine inanamıyor.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Alper Potuk ile yaşadığı aşkla konuşulan oyuncu Tuvana Türkay'ın estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu.

Türkay'ın eski halini gören sosyal medya kullanıcıları, "Vallahi biz estetiği savunacağız", "İnanılmaz değişim" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Tuvana Türkay'ın estetiksiz hali.

Anahtar Kelimeler:
Tuvana Türkay teşkilat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasına İmamoğlu'ndan jet tepki! 'Eşiyle uyurken evi basıldı'

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasına İmamoğlu'ndan jet tepki! 'Eşiyle uyurken evi basıldı'

Mertens'e veda, Rafa Silva'ya merhaba! Galatasaray'da transfer kesinleşti...

Mertens'e veda, Rafa Silva'ya merhaba! Galatasaray'da transfer kesinleşti...

Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali! Fenerbahçe'ye veda ediyor! Anlaşma an meselesi...

Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali! Fenerbahçe'ye veda ediyor! Anlaşma an meselesi...

Gülşen'in makyajsız halini gören ünlü isim: "Hastalıklı gibi hemen silin bunu!"

Gülşen'in makyajsız halini gören ünlü isim: "Hastalıklı gibi hemen silin bunu!"

'Asıl düşüşleri o zaman bekliyoruz' Gram altında 4000 TL üstü için tarih verdi

'Asıl düşüşleri o zaman bekliyoruz' Gram altında 4000 TL üstü için tarih verdi

Dursun Çiçek’ten çarpıcı iddia: ‘Mansur Yavaş’a söz verilmiş’

Dursun Çiçek’ten çarpıcı iddia: ‘Mansur Yavaş’a söz verilmiş’

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.