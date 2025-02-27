Teşkilat'ın Kate'i Tuvana Türkay küvetten paylaştı! Akla estetiksiz hali geldi

Teşkilat dizisinide Kate karakteriyle adından söz ettiren Tuvana Türkay zaman zaman ülkeyi terk ettiği iddialarıyla gündeme geliyor.
Son olarak iki aydır Londra'da yaşayan oyuncu Türkay'ın şehrin lüks semtlerinden Fulham'da ev aldığı iddia ediliyordu. Bu iddialara dair yanıt vermeyen güzel oyuncu sık sık pozlarıyla da dikkat çekiyor.
Son olarak bir marka için kamera karşısına geçen Türkay küvette poz vererek hayranlarını mest etti.
Tuvana Türkay'ın iddialı pozlarına hayranlarından "Kraliçe", "Yakıyorsun", "Ne güzelsin" yorumları geldi.
İlk kamera önü oyunculuk deneyimini 2009 yılında TRT 1'de yayınlanan Ayrılık dizisindeki Kevok rolüyle yaşayan Tuvana Türkay, Yer Gök Aşk, Kara Para Aşk, Deli Gönül, Kağıt Ev gibi birçok başarılı yapımda rol aldı.
Şimdilerde kariyerine TRT1'de Teşkilat dizisinin "Kate"i olarak rol alan Tuvana Türkay, güzelliğiyle hayran bıraksa da kendisinin doğal hali de sık sık gündeme geliyor.
Şimdilerde Alper Potuk ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren güzel oyuncu Tuvana Türkay'ın estetiksiz halini gören gözlerine inanamıyor.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Alper Potuk ile yaşadığı aşkla konuşulan oyuncu Tuvana Türkay'ın estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu.
Türkay'ın eski halini gören sosyal medya kullanıcıları, "Vallahi biz estetiği savunacağız", "İnanılmaz değişim" gibi yorumlarda bulundu.
İşte Tuvana Türkay'ın estetiksiz hali.
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