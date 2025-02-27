Teşkilat'ın Kate'i Tuvana Türkay küvetten paylaştı! Akla estetiksiz hali geldi

Teşkilat dizisinide Kate karakteriyle adından söz ettiren Tuvana Türkay zaman zaman ülkeyi terk ettiği iddialarıyla gündeme geliyor.

Son olarak iki aydır Londra'da yaşayan oyuncu Türkay'ın şehrin lüks semtlerinden Fulham'da ev aldığı iddia ediliyordu. Bu iddialara dair yanıt vermeyen güzel oyuncu sık sık pozlarıyla da dikkat çekiyor.

Son olarak bir marka için kamera karşısına geçen Türkay küvette poz vererek hayranlarını mest etti.

Tuvana Türkay'ın iddialı pozlarına hayranlarından "Kraliçe", "Yakıyorsun", "Ne güzelsin" yorumları geldi.

ESTETİKSİZ HALİ AKLA GELDİ

İlk kamera önü oyunculuk deneyimini 2009 yılında TRT 1'de yayınlanan Ayrılık dizisindeki Kevok rolüyle yaşayan Tuvana Türkay, Yer Gök Aşk, Kara Para Aşk, Deli Gönül, Kağıt Ev gibi birçok başarılı yapımda rol aldı.

Şimdilerde kariyerine TRT1'de Teşkilat dizisinin "Kate"i olarak rol alan Tuvana Türkay, güzelliğiyle hayran bıraksa da kendisinin doğal hali de sık sık gündeme geliyor.