Ünlü isimler Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı! '5. yıldız takıldı!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray, 25. şampiyonluğunu ilan etti.

Böylece 2022 yılının yaz döneminde takımın başına geçen Teknik Direktör Okan Buruk da sarı-kırmızılılarla üst üste 3. kez şampiyon oldu.

Galatasaray, kazandığı 25. şampiyonlukla hem formasına 5. yıldızı takıp hem de büyük prestij elde etti. Galatasaray'ın şampiyonluğu, ünlü taraftarları arasında da büyük bir coşkuya neden oldu ve sosyal medyada mutluluklarını paylaştılar.