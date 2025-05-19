MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ünlü isimler Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı! '5. yıldız takıldı!

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında kendi sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bitime iki hafta kalan üst üste üçüncü kez zafere ulaşan Galatasaray, 25. şampiyonluğuna ulaştı ve 5. yıldızı taktı. Ünlü isimler de şampiyonluk sevinci yaşadı.

Öznur Yaslı İkier

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray, 25. şampiyonluğunu ilan etti.

Böylece 2022 yılının yaz döneminde takımın başına geçen Teknik Direktör Okan Buruk da sarı-kırmızılılarla üst üste 3. kez şampiyon oldu.

Galatasaray, kazandığı 25. şampiyonlukla hem formasına 5. yıldızı takıp hem de büyük prestij elde etti. Galatasaray'ın şampiyonluğu, ünlü taraftarları arasında da büyük bir coşkuya neden oldu ve sosyal medyada mutluluklarını paylaştılar.

Mynet'in Sesi

ÜNLÜLERİN ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

Kenan Doğulu

Kenan Doğulu

Şahan Gökbakar

Şahan Gökbakar

İbrahim Büyükak

İbrahim Büyükak

Doğa Rutkay Kamal

Doğa Rutkay Kamal

Berkay Şahin

Berkay Şahin
Anahtar Kelimeler:
galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Benzin istasyonunda tanımadığı adımdan dakikalarca şiddet gördü! Akılalmaz görüntüler

Benzin istasyonunda tanımadığı adımdan dakikalarca şiddet gördü! Akılalmaz görüntüler

Rıdvan Dilmen'den G.Saray'ın şampiyonluğu sonrası çok konuşulacak iddia!

Rıdvan Dilmen'den G.Saray'ın şampiyonluğu sonrası çok konuşulacak iddia!

Amedspor taraftarı sokak ortasında Galatasaray formasını yaktı! Bir yandan da küfür ettiler...

Amedspor taraftarı sokak ortasında Galatasaray formasını yaktı! Bir yandan da küfür ettiler...

Victor Osimhen'den şampiyonluk sonrası transfer açıklaması! Takımdan ayrılıyor mu? Son noktayı koydu

Victor Osimhen'den şampiyonluk sonrası transfer açıklaması! Takımdan ayrılıyor mu? Son noktayı koydu

Jose Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler! "Tüm dünyaya Türkiye Ligi'ni gösterdim!"

Jose Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler! "Tüm dünyaya Türkiye Ligi'ni gösterdim!"

Sırra kadem basmıştı! Son hali gündemde! Görenler tanıyamadı

Sırra kadem basmıştı! Son hali gündemde! Görenler tanıyamadı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.