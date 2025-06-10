Uyuşturucu ve fuhuşla suçlanan Pınar Eliçe patladı! Beyaz TV'de ortalık karıştı... Olay suçlamalar

Beyaz TV'de görev yapan iki sunucu hakkında uyuşturucu ticareti ve fuhuş iddiasıyla soruşturma açıldığı haberleri gündeme bomba gibi düştü. Savcılığın, soruşturma hakkında Beyaz TV'ye bilgi vermesinin ardından, sunucuların işlerine son verildiği iddia edildi.

Bu haber gündemdeyken Söylemezsem Olmaz sunucusu Pınar Eliçe ve Didem Delen'in isimleri gündeme geldi. İki yorumcu sosyal medyada iddiaları yalanlarken yapımcıları Bilal Özbilge'yi hedef alarak ifşalara başladı.

ŞANTAJ İDDİALARI

Beyaz TV'de görevine son verildiği ve buna fuhuş ile uyuşturucu iddialarının sebep olduğu öne sürülen Pınar Eliçe, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu haberlerin tamamen asılsız ve iftira niteliğinde olduğunu söyledi.

Didem Delen'den sonra Pınar Eliçe'den de bomba iddialar geldi. Bilal Özbilge'nin, sunucular, sanatçılar ve iş adamlarına açık tehditler yöneltildiğini iddia eden Pınar Eliçe Gülben Ergen ve Hadise gibi isimlere yayın yoluyla şantaj yaptığını ifade etti.

YAPIMCISININ MAAŞINI AÇIKLADI

Eliçe bildiklerini belgeli olarak savcılığa sunacağını belirtti ve yapımcısını hedef alarak "40 bin TL maaşla nasıl oluyor da milyonluk tekneye sahip oldun?" diye sordu. Ayrıca yapımcısına dair "Osman Gökçek'in adını kullanarak gittiğin yerlerde itibar kazanmak için anlattığın yalan ve hikayelerden bahset" dedi.

İşte Pınar Eliçe'nin paylaşımları ve iddiaları...