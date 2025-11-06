Yalçın Dümer yıllar sonra açıkladı! "O filmin yasaklanmasında Müjde Ar'ın parmağı var"

MYNET DETAY- Bir dönemin dikkat çeken oyuncularından Yalçın Dümer; “Şimdiki Aklım Olsaydı” programına konuk oldu.
Uzun bir aradan sonra tiyatroya dönmenin verdiği hisleri anlatan Dümer, kariyerinin başlangıcına dair samimi açıklamalar yaptı. Armağan Çağlayan'a ilk oynadığı filmin Asılacak Kadın filmi olduğunu ifade eden Dümer filmin o dönem yasaklanmasına dair bomba bir açıklamada bulundu.
Müjde Ar ile başrolde yer alan Yalçın Dümer filmin yasaklanması konuşunda şu ifadeleri kullandı:
"İlk filmim. Yasaklanmasının Müjde'nin parmağı var. Girdi ilk gün tutmadı film. Danıştay kararıyla bir ay sonra çıktı. Biri ihbar etmiş filmi. Kim olduğunu ben biliyorum ama içimizde, tutsun diye. Çünkü danıştay kararı olunca büyük gişe yapıyordu. 'Kadından yargıç olmaz azizim' repliği yüzünde filmi yasakladılar."
Armağan Çağlayan bunun üzerine "Diyorsunuz ki bu işte Müjde Ar'ın parmağı var?" diye sordu. Yalçın Dümer ise "Günah almayayım ama biliyorum yani, ona çok şey borçluyum" dedi.
Pınar Kür’ün çok konuşulan ve yargıya dahi taşınan aynı adlı romanından uyarlanan film, çocuk yaştaki genç karısını gençlere sunup onları izleyen sapık eğilimli bir kocayı anlatır. Önce hizmetçisiyken sonra karısı olan Melek (Müjde Ar) cahil, yaşlı kocası Hüsrev (İsmet Ay) ise iktidarsızdır.
Bu evlilik sırasında Hüsrev‘in bilinçaltında gizlediği tüm sapkın tutkuları ortaya çıkar. Ve Hüsrev sonunda Melek’le cinsel ilişkiye giren ve ona umutsuzca aşık olan Yalçın (Yalçın Dümer) tarafından öldürülür.
