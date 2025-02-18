Yalı Çapkını final tarihi öne çekildi! Emre Altuğ sebebini açık açık anlattı: Şikayetçi olduğum şey...

Emre Altuğ ayrıca yapımcıya dair eleştirisini de anlatarak "Sette çok eğleniyoruz insan istiyor son ana kadar orada olmak. Ben bir senaryo neyi gerektiriyorsa yapımcının kararıdır bu iş yapımcınındır. Böyle bir tasarrufu varsa benim için odur ama sonra geri dönüş için setten de bu kadar memnunken insan daha sıcak bakıyor" dedi.