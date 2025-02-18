Yalı Çapkını final tarihi öne çekildi! Emre Altuğ sebebini açık açık anlattı: Şikayetçi olduğum şey...

Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Seyran ve Mert Ramazan Demir'in hayat verdiği Ferit karakterleriyle öne çıkan Yalı Çapkını eski görkemli bölümlerinden sonra çöküşe geçti. Yalı Çapkını, yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmasına rağmen istediği başarıyı yakalayamadı.
Seyran ve Ferit'in ilişkisindeki zorluklar, izleyicilerin beklentilerini karşılamadığı için reytinglerde belirgin bir düşüş yaşandı. Dizi 100. bölümde final yapacağı haberleriyle gündeme geldi. Ancak yaşanan reyting düşüşleri sonrası erken final ihtimali de konuşulmaya başlandı. Yalı Çapkını dizisinin kötü gidişatını sebebi belli oldu.
Yalı Çapkını dizisinde Orhan'ı canlandıran Emre Altuğ açıklamalarıyla gündeme geldi. Emre Altuğ dizide öldükten sonra geri dönmesine dair şunları söyledi:
"Öldüm öldüm dirildim. Ben de öldüm sandım sonra telefon geldi, ben dedim ki nasıl öldüğümü biliyorum bayağı ruhum çıktı. Öyle düşünmemişler konuştuk sezonun son günü son sahneye çekecekken son sahneyi göndermemişler. Settekiler de bilmiyordu. 3 hafta sonra oldu çekim herkese sürpriz oldu."
Emre Altuğ ayrıca yapımcıya dair eleştirisini de anlatarak "Sette çok eğleniyoruz insan istiyor son ana kadar orada olmak. Ben bir senaryo neyi gerektiriyorsa yapımcının kararıdır bu iş yapımcınındır. Böyle bir tasarrufu varsa benim için odur ama sonra geri dönüş için setten de bu kadar memnunken insan daha sıcak bakıyor" dedi.
Altuğ dizinin senaryosunun Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir üzerine kurulmasını da eleştirerek şunları söyledi.
Yani gerçekten ya çok zor bir iş yapıyorlar onu söyleyeyim ben de bunu zamanında yaşamıştım bir senaryonun bir ya da iki karakterin üzerine tamamen kurulması başka aksların kurulmaması o iki kişiyi insanüstü bir çabaya iter.
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