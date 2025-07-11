Game Of Thrones'un Sansa'sı Sophie Turner: Cinsel eğitimimi kesinlikle o dizide aldım

Televizyon dünyasında bir döneme damgasını vuran kült dizi Game of Thrones'da "Sansa"ya hayat veren Sophie Turner açıklamalarıyla gündeme geldi.

Games of Thrones'un yıldızı Sophie Turner, katıldığı podcastte adizide geçirdiği sürede birçok hayat dersi aldığını söyledi. Sunuculardan Nick Grimshaw, Turner’a HBO’nun kült dizisi “Game of Thrones”daki deneyimlerini sordu. 29 yaşındaki oyuncu, diziden ne kadar çok şey öğrendiğini şu sözlerle dile getirdi:

“Çekimleri çok seviyordum. Yani, bu şimdiye kadar aldığım en iyi oyunculuk dersi gibiydi,” dedi. “Çünkü hiçbir zaman düzgün, resmi bir eğitim almadım. Etrafımdaki harika oyunculardan öğrenme şansım oldu. Sanki bir yarışma kazanmışım gibi hissediyordum.”

"DİZİYİ HİÇ İZLEMEDİM"

Turner, set ortamının son derece samimi olduğunu belirterek, “Oyuncu kadrosu bir aile gibiydi. Dizinin sonuna doğru neredeyse tek bir kişiye dönüştük,” dedi.

Sekiz sezon süren dizide oldukça tartışmalı erotik sahnelerin olması üzerine oyuncu, “Cinsel eğitimimi o diziden aldım. Hem de fazlasıyla,” diyerek de dikkat çekti.

Bunca deneyime rağmen, diziyi hiç izlemediğini bir kez daha vurgulayan Turner, kendini ekranda görmenin ona kötü hissettirdiğini söyledi.