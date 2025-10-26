MAGAZİN

Gamze Özçelik davette! Eşiyle pozlarına beğeni yağdı

2023’te Reshad Strik ile ikinci kez evlenen Gamze Özçelik, sosyal medyada eşiyle paylaştığı karelerle takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.

Gamze Özçelik davette! Eşiyle pozlarına beğeni yağdı

Bir dönem Uğur Pektaş ile evli olan ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Gamze Özçelik, oyunculuğu bırakarak maneviyata yöneldi.

Özçelik, 2023 yılının Haziran ayında ikinci kez nikah masasına oturdu. Ünlü oyuncu, “Ailenin Yeni Üyesi” adlı programla tanınan Reshad Strik ile dünyaevine girdi.

Gamze Özçelik, zaman zaman sosyal medya hesabından eşiyle karelerini paylaşıyor. Şimdilerde mutlu evliliğiyle adından söz ettiren eski oyuncu, son olarak eşiyle yeni bir paylaşım yaptı.

Birlikte davete katılan çiftin pozları sosyal medyada gündem oldu. Çiftin pozlarına sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

Gamze Özçelik için "Çok güzelsiniz", "Bu kadın onca yaşadıklarından sonra 2. baharını yaşıyor", "Çok güzel bir çift", "Herkes böyle sevilse ne güzel" yorumları ya,pıldı.

Gamze Özçelik
