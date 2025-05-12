Gamze Özçelik'in eşi 'Cennetim' notuyla paylaşınca yorum yağdı

Bir dönem Uğur Pektaş ile evli olan ve yaşadıklarıyla gündeme gelen Gamze Özçelik oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti.

Eski oyuncu Gamze Özçelik, 2023 haziran ayında ikinci kez nikah masasına oturmuş ve "Ailenin Yeni Üyesi" adlı programla tanınan oyuncu Reshad Strik ile dünyaevine girmişti.

Evlilik haberleri sonrası Reshad Strik, nikahtan kareleri "İki yıldan fazla süren yalnızlığın ardından yeni bir başlangıç için elhamdülillah. Seni seviyorum ve inşallah ailemizle çok iyi anlaşacağımız bir hayatımız olacak. Biz inşallah cennette de beraber olacağız. Şimdi birlikte umuda koşma zamanı" notuyla paylaşmıştı.

Reshad Strik geçtiğimiz gün de eşi Gamze Özçelik'i paylaşarak "Cennetim" notuyla dikkat çekti.



Bu notu ve paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni gelirken yorumlar da gecikmedi.

Çiftin pozlarına "Helal olsun böyle sevmem ne güzel", "Bu kadın onca yaşadıklarından sonra 2. baharını yaşıyor", "Çok güzel bir çift", "Herkes böyle sevilse ne güzel", "Kimsenin cenneti olamadık" yorumları geldi.