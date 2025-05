Proteinocean'da yaz indirimi başladı! İşte enerjinizi yükseltecek çok satan o ürünler

Kahvaltıyı geçiştirdiğiniz, öğle arasında toplantıya sıkıştığınız ya da akşam spora gitmek için kendinizi zor ikna ettiğiniz o günlerde vücudunuzun sizden beklediği tek şey: destek. Kaslarınızı onaracak doğru proteini, konsantrasyonunuzu artıracak besinleri ya da tatlı ihtiyacınızı bastıracak sağlıklı bir alternatifi zamanında almadığınızda, yorgunluk sadece fiziksel değil, zihinsel de olur. İşte bu yüzden ProteinOcean takviyeleri; günün her anında ihtiyaç duyduğunuz desteği, lezzet ve pratiklikle sunar. Toz formuyla saniyeler içinde hazırlanan protein tozlarından vitamin komplekslerine, düşük kalorili atıştırmalıklardan doğal enerji kaynaklarına ProteinOcean'da tüm ihtiyaçlar bir arada. Enerjinizi yükseltecek, motivasyonunuzu taze tutacak ürünlerde net %20 indirim başladı. Buraya tıklayarak tüm ürünleri görebilir ya da en çok satanları içeriğimizde keşfedebilirsiniz.

1. Fitness Paketi

Spor rutininizi destekleyecek en popüler ürünler şimdi tek pakette, üstelik avantajlı fiyatla! Antrenman öncesi ve sonrası ihtiyaçlarınızı karşılamak için hazırlanan bu özel Fitness Paketi; 400g Whey Protein, 120g BCAA+ ve 120g aromasız Creatine içeriyor. Düzenli antrenman yapanlar için uygun olan ürün, spordan en iyi verimi almanızı sağlıyor. Üstelik pratik kullanım için Pocket Shaker da hediye! Protein ve BCAA aromasını kendi zevkinize göre seçebilir, kas gelişimi, toparlanma ve performans artışı için ihtiyacınız olan desteği tek seferde alabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kullanması çok verimli öneririm."

"Başlangıç için denemek istedim, iyiydi."

2. Whey Protein

Spordaki hedeflerinize ulaşmak için yeterli protein alımı büyük önem taşır. İşte Whey Protein bu ihtiyacı birbirinden lezzetli aromalarıyla keyifli hale getirir. Whey Protein, yüksek biyoyararlılığı ve hızlı sindirimi sayesinde spora gönül verenlerin en çok tercih ettiği protein takviyesidir. Patentli DigeZyme® sindirim enzimi ve B6 vitamini ile zenginleştirilen formülü, protein metabolizmasına destek olarak antrenman veriminizi artırır. Kas kütlesinin korunması ve artışı için kritik öneme sahip olan takviye, aynı zamanda normal kemik yapısının sürdürülmesine de katkı sağlar. Özellikle antrenman sonrasında veya sabah saatlerinde, 1 ölçek ürünü 200 ml su ya da süt ile karıştırarak tüketmeniz önerilir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Fiyat performans."

"Günlük protein ihtiyacımı tamamlıyor."

3. Protein Bar

ProteinOcean Protein Bar, spor sonrası toparlanma sürecinizi desteklemek ve gün içinde sağlıklı bir atıştırmalık alternatifi sunmak için tasarlanmış yüksek proteinli, şekersiz bir bar seçeneğidir. Her barda 17 gram whey ve süt proteini kaynağından gelen protein bulunurken, yalnızca 1,7 gram şeker içermesi sayesinde formuna dikkat edenler için de uygundur. Hurma ve ilave şeker içermeyen formülü, dengeli beslenme planlarına kolayca uyum sağlar. 8’li paket halinde sunulan barlar, pratik boyutları sayesinde çantada, arabada ya da cepte kolaylıkla taşınabilir. İster antrenmandan sonra, ister yoğun bir gün içinde protein takviyesi olarak rahatça tüketebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Tadı efsane! Protein miktarı oldukça iyi ve şekersiz."

"Gayet kaliteli ve güzeldi özellikle en iyisi bu."

4. Cream of Rice

Cream of Rice, lezzetli ve kolay sindirilen yapısıyla sporcular ve sağlıklı beslenmeye önem verenler için ideal bir karbonhidrat kaynağıdır. Mikronize formu sayesinde hızlıca karışır, kolay pişer ve pürüzsüz kıvam alır; her porsiyon yaklaşık 38 gram kompleks karbonhidrat içerir. Glutensiz yapısı ve beyaz pirinçten elde edilen saf içeriğiyle vücut geliştirme ve kilo alma süreçlerinde güvenle tercih edilebilir. İster kahvaltıda, ister antrenman öncesi/sonrası öğünlerde tüketilebileceği gibi tatlı tariflerine de kolayca eklenebilir. Pratik porsiyon ölçeği ve hızlı hazırlama süreciyle günün her anında dengeli enerji desteği sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Tadı ve içimi güzel."

"Çok pratik ve hızlı şekilde tüketilebiliyor başarılı."

5. Creatine

Creatine, kısa süreli ve yüksek yoğunluklu egzersizlerde fiziksel performansı artırmaya yardımcı olan, bilimsel olarak en çok araştırılmış spor takviyelerinden biridir. Mikronize formu sayesinde kolayca karışır ve sade suyun yanı sıra protein veya karbonhidrat içecekleriyle birlikte tüketilebilir. İçeriğindeki Glisin, Arjinin ve Metiyonin amino asitlerinden oluşan yapısıyla, kas gelişimi ve güç artışı hedefleyen sporculara destek olur. 200 mesh inceliğindeki yapısı sayesinde daha hızlı çözünerek emilebilir. Günün her saatinde pratik bir şekilde kullanabilirsiniz. Özellikle antrenman sonrası alınması önerilir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Tek başına suyla mide kaldırmayabilir ama ben ayran, yulaf ezmesi falan yerken onun içine ekliyorum."

"Gayet başarılı."

6. BCAA+

BCAA+, vücudun kendi başına üretemediği ve yalnızca dışarıdan alınabilen üç temel amino asit olan lösin, izolösin ve valini 2:1:1 oranında sunan etkili bir üründür. İlave glutamin içeriğiyle toparlanmayı desteklerken, kolay karışan yapısı ve lezzetli aromasıyla günlük kullanımda pratiklik sağlar. Amino asit desteği ile kas kaybını önler, egzersiz performansını artırır ve antrenman sonrası iyileşme sürecini hızlandırır. Sadece 1 ölçek BCAA+’yı 200 ml su ile karıştırarak antrenman öncesinde, sırasında veya sonrasında rahatlıkla tüketebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Gayet iyi."

"İçeriği çok güzel ve etkili."

7. Mass Gainer

Yüksek kalori ve protein içeriğiyle Mass Gainer, kilo ve kas kazanımı hedefleyenler için uygun bir üründür. Whey, bezelye ve yumurta proteinlerinden gelen kompleks yapısıyla kaliteli protein sunar ve düşük şeker oranı sayesinde dengeli beslenmeyi destekler. Kolay karışan formülü ve lezzetli aroması ile günlük olarak rahatlıkla tüketilebilir. Antrenman sonrasında ya da gün içinde ek öğün olarak tüketildiğinde, vücudun ihtiyaç duyduğu ekstra enerji ve besin desteğini sağlar. 2,5 ölçek ürünü 300 ml su ile karıştırarak pratik ve besleyici bir öğün oluşturabilirsiniz

Kullanıcılar ne diyor?

"Tadı çok güzel çok beğendim."

"En iyisi!"

8. Protein OCN Pre-Workout Supreme

Pre-Workout Supreme, yoğun ve etkili antrenmanlar için özel olarak formüle edilmiş güçlü bir antrenman öncesi takviyedir. İçeriğindeki 14 aktif bileşen, sinerjik şekilde çalışarak maksimum enerji, odaklanma ve performans desteği sunar. Huperzin A (Türkiye'de tek) ve Teanin ile nootropic etki sağlarken, sinefrin ve kafein birleşimiyle antrenman motivasyonunu zirveye taşır. Arjinin, sitrulin, beta alanin ve betain gibi performans destekleyici içerikler sayesinde pump etkisi daha yoğun hissedilir. 1 ölçek (14 g) ürünü 300 ml suyla karıştırıp antrenmandan 15–30 dakika önce tüketmeniz yeterlidir; ilk kullanımlarda yarım servis önerilir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Gayet güzel ve etkili."

"Baya işe yarıyor."

9. Protein Bar Karma Kutu

Proteinocean Protein Bar Karma Kutu, yüksek proteinli atıştırmalıkları denemek isteyenler için dört farklı aromayı bir arada sunan lezzetli bir seçenektir. Her barda 17 gram whey ve süt proteininden gelen protein bulunurken, sadece 1.7 gram şeker içermesiyle formuna dikkat edenler için uygundur. İlave şeker ve hurma içermeyen yapısı sayesinde dengeli beslenme planlarına kolayca uyum sağlar. Kompakt boyutuyla çantada, arabada veya spordan önce cebinizde rahatça taşıyabilir, günün her anında sağlıklı bir alternatif olarak tüketebilirsiniz. Günde 1–4 adet arasında tüketilerek günlük protein ihtiyacınızı keyifle destekleyebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Lezzetli, protein miktarı çok iyi."

"Çantaya at çık ara öğün muhteşem."

10. Protein OCN Fıstık ezmesi

%100 doğal ve katkısız içeriğiyle öne çıkan Fıstık Ezmesi, yalnızca taze ve aflatoksin testinden geçmiş fıstıklardan üretilir. İlave şeker, tuz, koruyucu ya da palm yağı içermez; kendi yağında kavrulmuş fıstıklarla hazırlanarak doğal lezzetini korur. Yüksek protein, lif ve sağlıklı yağ içeriği sayesinde hem sporcular hem de sağlıklı beslenmek isteyenler için ideal olan ürün; kahvaltılarda, ara öğünlerde ya da antrenman öncesi/pratik enerji kaynağı olarak tüketilebilir. Katkı maddesi içermeyen yapısıyla güvenle tercih edebileceğiniz lezzetli bir atıştırmalıktır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Gerçekten piyasadaki fıstık ezmelerinden en beğendiğim buydu. Fiyat performans olarak çok seviyorum. Şüphesiz alın."

"Baya severek kullanıyorum."

