Gamze Özçelik Operasyon Alesta'ya katıldı! İlk karelere beğeni yağdı

Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle hazırlanan Operasyon Alesta dizisinden ilk kareler yayınlandı. Okuma provasında görüntülenen Gamze Özçelik'e beğeni yağdı.

Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının desteğiyle çekilen tabii'nin Üs Yapım imzalı Operasyon Alesta dizisinin okuma provası Türkiye’nin milli savaş gemisi TCG İSTANBUL’da gerçekleşti.

Yunus Ozan Korkut’un yönetmen koltuğuna oturduğu diziyi Onur Böber yazıyor. Dizinin kadrosunda Cem Bender, Onur Seyit Yaran, Fırat Çelik, Aslıhan Güner, Gamze Özçelik, Ersin Arıcı, Mehmet Bozdoğan, Meltem Akçöl, Aras Şenol, Feriha Eyüboğlu, Kayhan Açıkgöz gibi başarılı isimler yer alıyor.

Uzun yıllar önce oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelen Gamze Özçelik bu proje için harekete geçti. Arka Sokaklar dizisiyle hafızalara kazınan Özçelik dizide Afrika’da bulunan Türk mühendis Zeynep karakterine hayat verecek.

Okuma provasında da yer alan Özçelik’in son hali ve görüntülerine beğeni yağdı.

