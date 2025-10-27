MAGAZİN

Gassal 3. sezonda Timuçin Esen bombası! Fragmanda görenler şaştı kaldı

Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Gassal dizisi, ilk iki sezonu geride bıraktı. Gassal 3. sezon merakla beklenirken Timuçin Esen'in kadroya dahil olduğu ortaya çıktı.

İlk iki sezonuyla dikkat çeken Gassal dizisi, üçüncü sezonuyla gündeme geldi. Ahmet Kural’ın başrolünde yer aldığı Gassal dizisinin 3. sezonu merakla beklenirken bomba bir isim kadroya dahil oldu.

TRT’nin dijital platformu Tabii’nin yeni sezon etkinliğinde Gassal fragmanı da konuklara izletildi. Gassal 3. sezon fragmanında en büyük sürpriz Timuçin Esen oldu.

Sosyal medyada da Timuçin Esen'in Gassal olarak dizide yer alacağının ortaya çıkmasıyla seyirciler heyecanlandı.

GASSAL 3. SEZON NE ZAMAN?

TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanan Gassal dizisi için gözler 3. sezona çevrildi. Senarist Sümeyye Karaarslan, ikinci sezon galasında 3. sezonun kesinleştiğini ve senaryo çalışmalarının başladığını duyururken, oyuncu Mehmet Bilge Yıldız’ın 28 Mayıs 2025’te sosyal medyada paylaştığı “Gassal 3. Sezon Çekimleri Başlamıştır” açıklaması hayranları heyecanlandırdı.

Ancak henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı.

Anahtar Kelimeler:
Timuçin Esen Gassal
