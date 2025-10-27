Gassal 3. sezonda Timuçin Esen bombası! Fragmanda görenler şaştı kaldı

İlk iki sezonuyla dikkat çeken Gassal dizisi, üçüncü sezonuyla gündeme geldi. Ahmet Kural’ın başrolünde yer aldığı Gassal dizisinin 3. sezonu merakla beklenirken bomba bir isim kadroya dahil oldu.

TRT’nin dijital platformu Tabii’nin yeni sezon etkinliğinde Gassal fragmanı da konuklara izletildi. Gassal 3. sezon fragmanında en büyük sürpriz Timuçin Esen oldu.

Sosyal medyada da Timuçin Esen'in Gassal olarak dizide yer alacağının ortaya çıkmasıyla seyirciler heyecanlandı.

GASSAL 3. SEZON NE ZAMAN?

TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanan Gassal dizisi için gözler 3. sezona çevrildi. Senarist Sümeyye Karaarslan, ikinci sezon galasında 3. sezonun kesinleştiğini ve senaryo çalışmalarının başladığını duyururken, oyuncu Mehmet Bilge Yıldız’ın 28 Mayıs 2025’te sosyal medyada paylaştığı “Gassal 3. Sezon Çekimleri Başlamıştır” açıklaması hayranları heyecanlandırdı.

Ancak henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı.