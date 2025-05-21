Gassal’ın 2. sezonundan ilk sahne yayınlandı! Yayın tarihi belli oldu

TRT'nin dijital platformu Tabii’de yayınlanan ve kısa sürede büyük ilgi gören ‘Gassal’, ilk sezonuyla adından söz ettirdi. İlk bölümü çok konuşulan Gassal, hem konusu hem de oyunculuk performanslarıyla izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.

Ahmet Kural’ın gassal Baki karakterine hayat verdiği dizide yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir otururken, etkileyici senaryosu ise Sümeyye Karaarslan imzası taşıyor.

Merakla beklenen Gassal 2. sezon fragmanı da yayınlandı. Sosyal medyada büyük ilgi gören fragman sonrası Gassal ne zaman yayınlanacak merak edildi.

GASSAL 2. SEZON NE ZAMAN?

Gassal'ın resmi sosyal medya hesabından dizinin 24 Mayıs 2025 tarihinde Tabii platformunda izleyiciyle buluşacağı duyuruldu.

2. SEZONDAN İLK SAHNE YAYINLANDI

Gassal, ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgiyi hem duygusal hem de yer yer mizahi bir dille işlerken, hayata dair derin sorgulamalara da kapı aralıyor. Tabii platformunun en çok izlenen yapımlarından biri haline gelen dizinin 2. sezon için hazırlanan özel sahnesi de beğeni topladı.