MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Gassal’ın 2. sezonundan ilk sahne yayınlandı! Yayın tarihi belli oldu

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan 'Gassal' ilk sezonuyla adından söz ettirmişti. Ahmet Kural'ın başrolde yer aldığı Gassal'ın 2. sezon tanıtım fragmanı heyecanlandırdı. İşte merak edilen Gassal'ın 2. sezon yayın tarihi...

Gassal’ın 2. sezonundan ilk sahne yayınlandı! Yayın tarihi belli oldu
Kubra Akalın

TRT'nin dijital platformu Tabii’de yayınlanan ve kısa sürede büyük ilgi gören ‘Gassal’, ilk sezonuyla adından söz ettirdi. İlk bölümü çok konuşulan Gassal, hem konusu hem de oyunculuk performanslarıyla izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.

Ahmet Kural’ın gassal Baki karakterine hayat verdiği dizide yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir otururken, etkileyici senaryosu ise Sümeyye Karaarslan imzası taşıyor.

Ekran görüntüsü 2025-05-21 151250

Merakla beklenen Gassal 2. sezon fragmanı da yayınlandı. Sosyal medyada büyük ilgi gören fragman sonrası Gassal ne zaman yayınlanacak merak edildi.

GASSAL 2. SEZON NE ZAMAN?

Gassal'ın resmi sosyal medya hesabından dizinin 24 Mayıs 2025 tarihinde Tabii platformunda izleyiciyle buluşacağı duyuruldu.

Ekran görüntüsü 2025-05-21 151422

2. SEZONDAN İLK SAHNE YAYINLANDI

Gassal, ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgiyi hem duygusal hem de yer yer mizahi bir dille işlerken, hayata dair derin sorgulamalara da kapı aralıyor. Tabii platformunun en çok izlenen yapımlarından biri haline gelen dizinin 2. sezon için hazırlanan özel sahnesi de beğeni topladı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlk kez anne olacaktı! Acı haberle yıkıldı: Minik kızımızı kucağımıza alamadıkİlk kez anne olacaktı! Acı haberle yıkıldı: Minik kızımızı kucağımıza alamadık
Ameliyat olmuştu! Güzel haber geldiAmeliyat olmuştu! Güzel haber geldi

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Kural Gassal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gram altında 4500 TL için net konuştu! 'Çok zor' diyerek açıkladı

Gram altında 4500 TL için net konuştu! 'Çok zor' diyerek açıkladı

İnfial yaratan anlar kamerada! Öğrenciler artık dayanamayıp ailelerine söyledi... O öğretmen için harekete geçildi

İnfial yaratan anlar kamerada! Öğrenciler artık dayanamayıp ailelerine söyledi... O öğretmen için harekete geçildi

Avrupa'nın göbeğinde suikast!

Avrupa'nın göbeğinde suikast!

Napoli'den Osimhen için Fenerbahçe açıklaması!

Napoli'den Osimhen için Fenerbahçe açıklaması!

Bir kadın cinayeti daha... Eski eş hastanede pompalıyla dehşet saçtı!

Bir kadın cinayeti daha... Eski eş hastanede pompalıyla dehşet saçtı!

İddialı pozlarına beğeni yağdı! Yaşı merak edildi

İddialı pozlarına beğeni yağdı! Yaşı merak edildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.