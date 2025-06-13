Gazeteci ve sunucu Senem Aydın kimdir?

Senem Aydın medya dünyasıyla CNN Türk ve Kanal D’deki staj günlerinde tanıştı. Radikal'deki yazılarının ardından uzun yıllar Milliyet’te çalıştı. Milliyet eklerde kültür-sanat dünyasından sayısız isimle röportajlara imza attı, editörlük yaptı. Spor ve sanatla iç içe bir yaşam süren Senem Aydın, ses getiren röportajlarıyla birçok kez ödüle layık görüldü.

Milliyet Gazetesi’nde uzun yıllar çalıştıktan sonra kısa bir dönem Sabah Dijital'de gazeteciliğe devam eden Senem Aydın, dijital platform GAİN'e transfer oldu. Senem Aydın, kendi adını taşıyan "Senem Aydın'la Hadi Anlat" programının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstleniyor. Senem Aydın, programın yeni sezonunda sanat dünyasının yıldızlarını ağırlıyor.