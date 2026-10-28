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Geçen hafta oğlu hayatını kaybetmişti! Cem Akaş'dan acı haber

Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş’ın oğlu Can Akaş 19 yaşında hayatını kaybetmişti. Acı haberden bir hafta sonra Cem Akaş'ın da hayatını kaybettiği açıklandı.

Geçen hafta oğlu hayatını kaybetmişti! Cem Akaş'dan acı haber

Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş ile fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan’ın oğlu Can Akaş 22 Ekim'de yaşamını yitirdi. Oğlunun ölümünün ardından konuşan Cem Akaş, elektronik sigaranın olası zararlarına dikkat çekerek ailelere uyarıda bulunmuştu.

Oğullarının acısıyla sarsılan çiftten Cem Akaş bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Cem Akaş'tan da acı haber geldi.

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Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş, oğlunun ölümünden bir hafta sonra hayatını kaybetti.

Geçen hafta oğlu hayatını kaybetmişti! Cem Akaş dan acı haber 1

Can Yayınları acı haberi şu sözlerle duyurdu:

"Değerli çalışma arkadaşımız, dostumuz, Genel Yayın Yönetmenimiz; yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz."

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Anahtar Kelimeler:
sigara
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