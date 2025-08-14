MAGAZİN

Gelin Evi'ne sunucu dayanmadı! Yeni sezonda Buse Varol sunacak

Show TV’nin sevilen yarışması Gelin Evi, 25 Ağustos’ta Buse Varol’un sunumuyla 9. sezonuna başlıyor. Yeni sezonda her yarışmacıya çeyrek altın, haftanın birincisine ise 150 bin lira ödül verilecek.

Kubra Akalın

Gelin Evi sunucusu geçtiğimiz sezon değişmişti. Aslı Hünel programı bırakmış yerine Ezgi Sertel gelmişti. O da programa uzun süre dayanamadı.

GELİN EVİ NE ZAMAN?

Show TV’nin yarışma programı “Gelin Evi”, 25 Ağustos Pazartesi günü 9. sezonuyla ekrana dönüyor. Sunucu koltuğu bu kez sevilen oyuncu Buse Varol’a emanet edilirken, yeni sezonda izleyiciyi heyecanlandıracak önemli değişiklikler var.

HER YARIŞMACIYA ÇEYREK ALTIN

Formatın yenilenen detaylarına göre bu sezon her yarışmacıya bir çeyrek altın hediye edilecek. Haftanın finalinde, cuma günü yapılan oylama ile birinci olan gelin ise 150 bin liralık büyük ödülün sahibi olacak.

Hafta içi her gün yayınlanan programda iddialı gelinler; ev dekorasyonu, sofra düzeni, çeyiz sergisi ve misafir ağırlama becerilerini sergileyerek hem jüriyi hem de izleyicileri etkilemeye çalışıyor. Kazananlar altınların yanı sıra küçük ev aletleri gibi farklı ödüller de kazanıyor.

