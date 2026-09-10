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Gelin Evi'nin yıldızı Esma Sezen düğün tazeledi! Altınları gündem oldu

Gelin Evi'nin yıldızı Esma Sezen 10. evlilik yıl dönümünde eşine sürpriz yaparak nikah tazeledi. Bir kere daha düğün yapan fenomenin taktığı altınlara ise yorum yağdı.

Gelin Evi'nin yıldızı Esma Sezen düğün tazeledi! Altınları gündem oldu

2025 yılında Buse Varol'un sunduğu Gelin Evi yarışmasına katılan Esma Sezen yarışma sonrasında popüler oldu. Bursalı yarışmacı yarışmadan sonra adeta bir fenomen gibi paylaşımlar yapmaya başladı ve takipçi sayısı da arttı.

Gelin Evi nin yıldızı Esma Sezen düğün tazeledi! Altınları gündem oldu 1

Çağla Öz'un düğünü ve altınlarının gündeme gelmesinden sonra Esma Sezen'in yaptığı bol altınlı düğün de dikkat çekti.

Gelin Evi nin yıldızı Esma Sezen düğün tazeledi! Altınları gündem oldu 2

Bursa'da 10 yıl sonra yeniden gelinlik giyip evlenen Esma Sezen'in altınları olay oldu.

Evlilik yıl dönümünde eşine sürpriz hazırlayan Esma Sezen geçmişte takılan takılarını da taktı. Esma Sezen "Hepsi gerçek bugüne özel takmak istedim" dedi.

Gelin Evi nin yıldızı Esma Sezen düğün tazeledi! Altınları gündem oldu 3

O DÖNEM ALTIN KEMER KONUŞULDU

Esma Sezen daha önce de Gelin Evi'nde altın kemeriyle gündeme gelmişti. O dönem 2 milyon TL değerindeki kemeriyle konuşulan Sezen "Altın kemerim çok konuşulmuştu, o zaman da sorulmuştu fiyatı. Şu an fiyatını bilmiyorum, altın yükselip alçalıyor" dedi.

Gelin Evi nin yıldızı Esma Sezen düğün tazeledi! Altınları gündem oldu 4

Esma Sezen'ın takılarıyla dolu görünümü sosyal medyada da konuşuldu. Sezen'e "Çağla Öz gibi o da araştırılsın", "Vala hep boş reklam", "Görgüsüzlük bu da incelensin" yorumları yapıldı.

Fenomen ise paylaşım yaparak "Biz Bursalıyız her şeyin abartı olmasını seviyoruz, gösteriş seviyoruz dedi.

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Anahtar Kelimeler:
gelin evi
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