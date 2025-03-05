MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Genç futbolcu ile aşkı belgelendi! Danla Bilic böyle görüntülendi

Genç futbolcu ile aşkı belgelendi! Danla Bilic böyle görüntülendi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.03.2025 16:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde yaşadığı aşklarla gündemden düşmeyen sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in şimdi de Beşiktaş’ın genç futbolcusu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddiası magazin manşetlerindeki yerini aldı. Aşkın ilk belgesi de geldi.

Genç futbolcu ile aşkı belgelendi! Danla Bilic böyle görüntülendi

YouTube'ta çektiği makyaj videolarıyla tanınan ve daha sonra geniş bir kitleye sahip olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Daha önce milli kaleci Doğan Alemdar, rapçi Emirhan Çakal ile aşk yaşayan ve son olarak kendisinden yaşça küçük bir jokeyle birlikte olduğu öğrenilen Danla Bilic'in şimdi de Beşiktaş’ın genç futbolcusu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddia edildi.

danla 1

Gel Konuşalım programında ortaya atılan bu iddianın ardından aşkın ilk belgesi de ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta sonunu Batum'da geçirdikleri söylenen ikili havaalanında görüntülendi.

danla 2

AŞK BELGELENDİ

Instagram sayfası Gossippasta'ya gönderilen bu kare ile aşk belgelenmiş oldu. Danla Bilic ile Emirhan Topçu'nun arasındaki yaş farkı da yine dikkat çekti.

danla 3

Mynet'in Sesi
Kebapçı Fiko, Burak Yakın, Merve Özbey'in eşi listede! İstenen cezalar belli olduKebapçı Fiko, Burak Yakın, Merve Özbey'in eşi listede! İstenen cezalar belli oldu
Kahvaltısını paylaştı! Kimse inanamadıKahvaltısını paylaştı! Kimse inanamadı
Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aralarında ünlü borsacı da var! Şifreleri ortaya çıktı: 'Bas gaza aşkım'

Aralarında ünlü borsacı da var! Şifreleri ortaya çıktı: 'Bas gaza aşkım'

Ne dolar ne altın... Bu kez o rekor kırdı! İlk kez oldu

Ne dolar ne altın... Bu kez o rekor kırdı! İlk kez oldu

Türkiye'ye Suriye'den toz yağacak! Uzman isim canlı yayında uyardı

Türkiye'ye Suriye'den toz yağacak! Uzman isim canlı yayında uyardı

Seyyar tostçunun hesabına 600 bin TL gönderdi! 'Sen yabancı değilsin'

Seyyar tostçunun hesabına 600 bin TL gönderdi! 'Sen yabancı değilsin'

Başından vurulmuştu! Mutlu Kaya'dan üzen haber! Kardeşi dua istedi

Başından vurulmuştu! Mutlu Kaya'dan üzen haber! Kardeşi dua istedi

Yer: Pendik... 79 yaşındaki adamı öldürüp parçalara ayırdılar: Dikkat çeken 'yeşil reçete' detayı!

Yer: Pendik... 79 yaşındaki adamı öldürüp parçalara ayırdılar: Dikkat çeken 'yeşil reçete' detayı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.