Genç futbolcu ile aşkı belgelendi! Danla Bilic böyle görüntülendi

YouTube'ta çektiği makyaj videolarıyla tanınan ve daha sonra geniş bir kitleye sahip olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Daha önce milli kaleci Doğan Alemdar, rapçi Emirhan Çakal ile aşk yaşayan ve son olarak kendisinden yaşça küçük bir jokeyle birlikte olduğu öğrenilen Danla Bilic'in şimdi de Beşiktaş’ın genç futbolcusu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Gel Konuşalım programında ortaya atılan bu iddianın ardından aşkın ilk belgesi de ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta sonunu Batum'da geçirdikleri söylenen ikili havaalanında görüntülendi.

AŞK BELGELENDİ

Instagram sayfası Gossippasta'ya gönderilen bu kare ile aşk belgelenmiş oldu. Danla Bilic ile Emirhan Topçu'nun arasındaki yaş farkı da yine dikkat çekti.