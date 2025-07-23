Genç şarkıcı Pınar Yıldız klip çekiminde attan düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı! Hafıza kaybı...

Genç şarkıcı Pınar Yıldız, yeni şarkısı 'Cansın'ın klip çekimi esnasında büyük bir tehlike yaşadı. Artvin'de at üzerinde klip çeken ünlü isim ölümle burun buruna geldi.
Çekimlerine keyifli bir başlangıç yapan klibin bir sahnesinde şarkısını at üzerinde seslendirmesi planlanan Pınar Yıldız, öncesinde binicilik eğitimi almasına rağmen talihsiz bir kaza geçirdi.
Dengesini kaybederek dört nala koşan attan düşen Pınar Yıldız apar topar hastaneye kaldırıldı.
Genç şarkıcının boynunda ciddi ölçüde yaralanma ve kısa süreli hafıza kaybı yaşadığı öğrenildi.
Hastanede gözlem altında tutulan Pınar Yıldız, tedavisinin tamamlanmasının ardından, birkaç gün sonra taburcu edildi.
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