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Altı Üstü İstanbul 16. bölüm fragmanı paylaşıldı! Yayın tarihi ne zaman?

Uzak Şehir'i reyting birinciliğinden düşüren Altı Üstü İstanbul dizisinin 16. bölüm fragmanı yürek dağladı. Ancak dizinin 16. bölümünün ne zaman ekrana geleceği merak edildi.

Altı Üstü İstanbul 16. bölüm fragmanı paylaşıldı! Yayın tarihi ne zaman?

atv’nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi “Altı Üstü İstanbul”, heyecan ve duygu dolu on beşinci bölümüyle Pazartesi akşamına damga vurdu. Uzak Şehir'i birincilikten silen Altı Üstü İstanbul, Tüm Kişiler'de %7,10 izlenme oranı ve %23,05 izlenme payı alarak reyting listesinin 1. sırasına yerleşti.

Altı Üstü İstanbul 16. bölüm fragmanı paylaşıldı! Yayın tarihi ne zaman? 1

Altı Üstü İstanbul 15. bölüm finalinde Uzay ve Emir silahlı adamlar tarafından kaçırıldı. Galip ve Bayram'ın evlerine gönderilen siyah çelenkler büyük panik yaratırken, Hikmet iki babayı karşısına alıp hazırlattığı videoyu izletti. Emir ve Uzay'ın yan yana kazılmış mezarlara baygın halde atıldığı ve üzerlerine toprak döküldüğü anlar izleyicileri şoke etti.

Altı Üstü İstanbul 16. bölüm fragmanı paylaşıldı! Yayın tarihi ne zaman? 2

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Emir ve Uzay kurtulabilecek mi? Hikmet'in intikam planı Galip ve Bayram'ı nasıl bir seçimle karşı karşıya bırakacak? Fahriye, Naz ve Melek'in güvenini yeniden kazanabilecek mi? Peş peşe gelen sırlar ve büyük hesaplaşmalar, "Altı Üstü İstanbul"un yeni bölümüne dair merakı daha da artırdı.
Altı Üstü İstanbul 16. bölüm fragmanı paylaşıldı! Yayın tarihi ne zaman? 3

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ALTI ÜSTÜ İSTANBUL NE ZAMAN?

Ancak diziye dair yayın tarihi muamması dikkat çekti. Altı Üstü İstanbul önümüzdeki 2 hafta milli maçlar sebebiyle ekrana gelmeyeceği iddiasıyla gündeme geldi.

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Altı Üstü İstanbul
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