Giray Altınok imaj değişti! Kimse tanıyamadı

Dünyanın en çok ilgi gören, 40 ülkeye satılan formatı The Traitors Türkiye, 26 Mart Perşembe akşamı Kanal D’de başlayacak. Heyecanla beklenen yarışmanın yayın tarihi belli olur olmaz sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girmeyi başardı.

The Traitors Türkiye'nin sunucusu Giray Altınok yarışmanın partisine yeni dizisi Gustav'ın imajıyla katıldı.

Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatı, açıklamaları ve hayat tarzıyla da sık sık gündeme gelen Giray Altınok, radikal bir imaj değişikliğiyle herkesi şaşırttı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sakal bırakan ünlü komedyen son haliyle adeta tanınmadı. Özellikle ‘Prens’ dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Giray Altınok'un yeni görüntüsü sosyal medyayı ikiye böldü.

Bazı kullanıcılar Giray Altınok'un yeni görünümü için; 'yakışmış', 'tanıyamadım', 'böyle de güzel' gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar 'hiç olmamış', 'bir şey değişmemiş' gibi yorumlar yaptılar.