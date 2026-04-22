Gırgıriye Müzikali bir anda karıştı! Müjdat Gezen fenalaştı Perran Kutman ağladı! O görüntüler ortaya çıktı

Öznur Yaslı İkier

Dün akşam sahnelenmesi planlanan Gırgıriye Müzikali öncesi Müjdat Gezen ile bir seyirci arasında tartışma çıktı. Yaşananların ardından Gezen fenalaşıp hastaneye kaldırılırken Perran Kutman ise ağladı.

Kadrosunda Müjdat Gezen, Perran Kutman ve Gülben Ergen gibi isimlerin yer aldığı 'Gırgıriye Müzikali'nin, dün akşam izleyici ile buluşması bekleniyordu. İstanbul Kongre Merkezi'nde oyunu izlemeye gelen bir izleyici, sahneyi net göremediğini belirterek duruma tepki gösterdi.

Bunun üzerine sahneye çıkarak açıklama yapan Müjdat Gezen, "Madem bu kadar şikâyet var, bu geceki oyunumuzu iptal ediyoruz" diyerek sahneyi terk etti ve kulise gitti.

Gırgıriye Müzikali bir anda karıştı! Müjdat Gezen fenalaştı Perran Kutman ağladı! O görüntüler ortaya çıktı 1

"MÜJDAT GEZEN RAHATSIZLANDI"

Gezen'in ardından ekip arkadaşları sahneye çıkarak sanatçının rahatsızlandığını belirtti ve şu açıklamayı yaptı: Maalesef yaşanan bu tatsız olaydan dolayı hocamız Müjdat Gezen rahatsızlandı. Kendisinden ve sizlerden özür dileyerek bu oyuna devam edemeyeceğimizi bildirmek durumundayız. Bilet aldığınız mecralar sizinle iletişime geçecek; bu hafta içerisinde sizleri tekrar ücretsiz olarak ağırlayacağız. Hepinize teşekkür ederiz.

Gırgıriye Müzikali bir anda karıştı! Müjdat Gezen fenalaştı Perran Kutman ağladı! O görüntüler ortaya çıktı 2

KRİZ ÇÖZÜLMEDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Müjdat Gezen seyirciyi daha sonra ön sırada ağırlayacaklarını söylemesine rağmen kriz çözülmedi. Tartışmanın ardından fenalaşan Gezen hastaneye kaldırılırken, oyun ertelendi. Yaşananlara üzülen Perran Kutman ise kuliste gözyaşlarını tutamadı.

GIRGIRİYE'DEN AÇIKLAMA

Gırgıriye'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"21 Nisan saat 20.30'da İstanbul Kongre Merkezi'nde sahnelenmekte olan Gırgıriye adlı tiyatro oyunumuz sırasında, sahneyi net şekilde göremediğini belirten bir izleyicinin sahneye çıkarak değerli sanatçımız Müjdat Gezen ile doğrudan münakaşaya girmesi halinde sahne düzeni bozulmuştur.

Gırgıriye Müzikali bir anda karıştı! Müjdat Gezen fenalaştı Perran Kutman ağladı! O görüntüler ortaya çıktı 3

Yaşanan bu beklenmedik ve üzücü olay sırasında Sayın Müjdat Gezen rahatsızlanmış; gelişmeler üzerine sanatçımızın sağlık durumu gözetilerek ve seyir güvenliğinin korunması amacıyla oyunun ertelenmesine karar verilmiştir."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzak Şehir için karar verildi! İlk veda edecek isim... Uzak Şehir için karar verildi! İlk veda edecek isim...
Yayın akışı değişti! Yeni bölüm için karar verildiYayın akışı değişti! Yeni bölüm için karar verildi

En Çok Okunan Haberler
Doktorun önerisini dinlemedi, tutuklandı! Akılalmaz ihmal

Doktorun önerisini dinlemedi, tutuklandı! Akılalmaz ihmal

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi çağrısı: "Kabul ederlerse olacak"

Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi çağrısı: "Kabul ederlerse olacak"

Gırgıriye Müzikali'nde büyük kriz! Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı

Gırgıriye Müzikali'nde büyük kriz! Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı

Hızlı tren geliyor: Raylar görüntülendi! Geri sayım başladı

Hızlı tren geliyor: Raylar görüntülendi! Geri sayım başladı

Tek kişi için çift kişilik fatura: Kira, tatil, sabit giderler hepsinde ortaya çıkıyor

Tek kişi için çift kişilik fatura: Kira, tatil, sabit giderler hepsinde ortaya çıkıyor

