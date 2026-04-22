Gırgıriye Müzikali bir anda karıştı! Müjdat Gezen fenalaştı Perran Kutman ağladı! O görüntüler ortaya çıktı

Kadrosunda Müjdat Gezen, Perran Kutman ve Gülben Ergen gibi isimlerin yer aldığı 'Gırgıriye Müzikali'nin, dün akşam izleyici ile buluşması bekleniyordu. İstanbul Kongre Merkezi'nde oyunu izlemeye gelen bir izleyici, sahneyi net göremediğini belirterek duruma tepki gösterdi.

Bunun üzerine sahneye çıkarak açıklama yapan Müjdat Gezen, "Madem bu kadar şikâyet var, bu geceki oyunumuzu iptal ediyoruz" diyerek sahneyi terk etti ve kulise gitti.

"MÜJDAT GEZEN RAHATSIZLANDI"

Gezen'in ardından ekip arkadaşları sahneye çıkarak sanatçının rahatsızlandığını belirtti ve şu açıklamayı yaptı: Maalesef yaşanan bu tatsız olaydan dolayı hocamız Müjdat Gezen rahatsızlandı. Kendisinden ve sizlerden özür dileyerek bu oyuna devam edemeyeceğimizi bildirmek durumundayız. Bilet aldığınız mecralar sizinle iletişime geçecek; bu hafta içerisinde sizleri tekrar ücretsiz olarak ağırlayacağız. Hepinize teşekkür ederiz.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

KRİZ ÇÖZÜLMEDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Müjdat Gezen seyirciyi daha sonra ön sırada ağırlayacaklarını söylemesine rağmen kriz çözülmedi. Tartışmanın ardından fenalaşan Gezen hastaneye kaldırılırken, oyun ertelendi. Yaşananlara üzülen Perran Kutman ise kuliste gözyaşlarını tutamadı.

GIRGIRİYE'DEN AÇIKLAMA

Gırgıriye'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"21 Nisan saat 20.30'da İstanbul Kongre Merkezi'nde sahnelenmekte olan Gırgıriye adlı tiyatro oyunumuz sırasında, sahneyi net şekilde göremediğini belirten bir izleyicinin sahneye çıkarak değerli sanatçımız Müjdat Gezen ile doğrudan münakaşaya girmesi halinde sahne düzeni bozulmuştur.

Yaşanan bu beklenmedik ve üzücü olay sırasında Sayın Müjdat Gezen rahatsızlanmış; gelişmeler üzerine sanatçımızın sağlık durumu gözetilerek ve seyir güvenliğinin korunması amacıyla oyunun ertelenmesine karar verilmiştir."