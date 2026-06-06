Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya gözaltına alındı: Yeni detaylar ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de tatil yaptıkları otele düzenlenen silahlı saldırı sonucu korumaları Can Polat'ı kaybeden Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Dilan Polat Engin Polat

POLAT ÇİFTİNİN AVUKATI ENES ÇETİNKAYA GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Emrullah Erdinç'in paylaştığı bilgilere göre Dilan ve Engin Polat çiftinin uzun yıllardır avukatlığını yapan Haydar Enes Çetinkaya’nın gözaltına alınmasına ilişkin soruşturmadan dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

ÇARPICI DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen dev operasyonda, örgüt lideri olduğu öne sürülen İbrahim Özgür Özel ile bağlantıları incelenen Çetinkaya’nın hesap hareketlerinin mercek altına alındığı öğrenildi.

Avukat Enes Çetinkaya

YASA DIŞI BAHİS GELİRLERİNİ KRİPTOYA ÇEVİRMİŞLER

İddialara göre yasa dışı bahis gelirlerinden elde edilen yüksek miktardaki paraların kripto varlıklara dönüştürülmesi sürecinde Çetinkaya’nın da soruşturma dosyasına giren isimlerden biri olduğu belirtiliyor.