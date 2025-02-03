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Gizem Karaca “Karda yuvarlanıyorum”dedi, takipçilerinden ‘hassasiyet gösterin’ tepkileri geldi!

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
03.02.2025 12:18
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Ünlü oyuncu Gizem Karaca, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyurmuştu. Şimdi ise karnı burnunda pozlarıyla dikkat çekiyor. Ancak bu pozları oyuncunun takipçilerini ikiye böldü. Kimileri eleştirdi kimileri ise beğendi.

Gizem Karaca “Karda yuvarlanıyorum”dedi, takipçilerinden ‘hassasiyet gösterin’ tepkileri geldi!

Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile evlenerek İzmir’e yerleşmişti.

Şehir hayatından uzaklaşarak doğayla iç içe bir yaşam tercih eden Karaca, bu sakin hayatını sosyal medya üzerinden de paylaşıyor. Son zamanlarda hamileliğini duyurduktan sonra, takipçilerine anne olmaya hazırlık sürecindeki mutluluğunu sıkça gösteriyor.

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Eşi Kemal Ekmekçi ile Bosna Hersek'te kayak tatilinde olan Gizem Karaca, sosyal medya hesabından tatil anılarını paylaştı.

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“KARDA KAYMIYORUM, YUVARLANIYORUM”

Geçtiğimiz günlerde Bosna Hersek’e kayak tatiline giden Karaca, burada çekilen karnı burnunda fotoğraflarını paylaştı.

Oyuncu paylaşımlarına "Bu kışı karda kaymak yerine yuvarlanarak geçiriyor olsam da her şey çok şükür yolunda. Sürpriz sonlu" notunu düştü.

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TAKİPÇİLERİNDEN TEPKİ GELDİ!

Karaca'nın paylaşımlarına, bazı takipçilerinden eleştiriler de geldi. Oyuncuya Bolu'da yaşanan yangın faciası ve hayatını kaybedenler hatırlatılarak “zamanlama yanlış size yakışmadı”, “hassasiyet gösterin” diye tepki gösterildi.

Takipçileri, özellikle hassas bir dönemde yapılan bu tarz paylaşımların zamanlamasının yanlış olduğunu belirtti.

HEYECANLI BEKLEYİŞ

İzmir’deki huzurlu yaşamını ve hamilelik sürecini Instagram üzerinden takipçileriyle paylaşan Gizem Karaca, doğayla iç içe geçirdiği bu dönemde mutlu anılar biriktirmeye devam ediyor.

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Eşi Kemal Ekmekçi ile birlikte, minik bebeklerine kavuşacakları günü heyecanla bekliyorlar.

Anahtar Kelimeler:
kemal ekmekçi kar tatili Gizem Karaca
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