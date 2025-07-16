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Gizem Karaca kızı Leyla Yaz'a mektup yazdı! Duygulandıran sözler

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Gizem Karaca, kısa bir süre önce ilk kez anne oldu. Kızına kavuşan ünlü oyuncu minik kızı Leyla Yaz'a yazdığı mektupla duygulandırdı.

Gizem Karaca kızı Leyla Yaz'a mektup yazdı! Duygulandıran sözler
Kubra Akalın

Şampiyon, Organik Aşk, Ay Lav Yu Tuu ve Eve Düşen Yıldırım gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girdi.

Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten kısa bir süre önce bebek müjdesi geldi. Gizem Karaca, 25 Haziran akşamı İzmir'de bebeğine kavuştu.

Gizem Karaca kızı Leyla Yaz a mektup yazdı! Duygulandıran sözler 1

Bir kızı olan ünlü oyuncu, kızına Leyla Yaz adını verdi. İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Karaca, doğumdan günler sonra bir paylaşım yaptı.

"HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Ünlü oyuncu, Instagram'dan kızı için yazdığı mesajla görenleri duygulandırdı.İşte, Karaca'nın yazdığı o paylaşım:

Gizem Karaca kızı Leyla Yaz a mektup yazdı! Duygulandıran sözler 2

''Kızıma... Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Şimdi mesela kendimi dünyanın en güçlü kadını hissederken daha çok korkularım çoğalacak. Zamanında endişe ettiğim her şeyin ne kadar önemsiz olduğunu anlayacağım. Sen büyüyüp serpildikçe biz kendimizi takdir edeceğiz ama zamanın elimizden kayıp gittiğine şahit olacağız. Belki yaşlandığımızı fark etmeyeceğiz. Bir bakmışız belki dünyanın başka bir ülkesinde ailecek gittiğimiz tatilde aynı masada kahkahalar atıyor olacağız. Belki senden telefon bekleyeceğim offf anne ya diye daralacaksın. Erkek arkadaş problemlerini dinleyeceğim, babansa ben duymak istemiyorum diyecek. Belki babanı arayıp beni şikayet edeceksin, bende sana ‘Seni 9 ay ben taşıdım karnımda!’ diye çıkışıp sonra hemen pişman olacağım. Ama şunu bil ki hayatı sana inanılmaz neşeyle dolu dolu yaşatacağız.

Gizem Karaca kızı Leyla Yaz a mektup yazdı! Duygulandıran sözler 3

"HAYATIMDA YAPTIĞIM EN DOĞRU ŞEYSİN"

Hep sevgiyle uykulara dalacaksın, huzur dolu uyanacaksın. Baban ve ben 20 gündür gözümüzü senin üstünden alamıyoruz. Sıra sende, sıra bende diye evde etrafında dört dönüyoruz. Hayatımda yaptığım en doğru şeysin sen. Hayatımda verdiğim en büyük kararsın. Biz artık çekirdek aile miyiz yani diye ara sıra Kemal'e soruyorum. 20 gün önce hastaneye koştura koştura gittiğimizi hiç unutmayacağım. Bize 3 gün önceden yanlış alarmlar verip bu şakacı halini de hiç unutmayacağım. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, çünkü birlikte büyüyeceğiz bir tanem. Sen bana, ben sana öğretmen olacağız. Çok şükür çok... Seni çok seviyoruz Yaz. İyi ki geldin''

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Gizem Karaca
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